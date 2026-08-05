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कानपुर में कुंज अपार्टमेंट का बेसमेंट धंसा; 3 इंच झुकी बिल्डिंग, पूरी इमारत में आईं दरारें

मेट्रो प्रशासन ने अपनी गलती होने से किया किनारा. फ्लैट खाली करने की जुगत में जुटे लोग.

कानपुर में कुंज अपार्टमेंट का बेसमेंट धंसा.
कानपुर में कुंज अपार्टमेंट का बेसमेंट धंसा. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 8:11 PM IST

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कानपुर : काकादेव स्थित नवीननगर में हार्मोनी अपार्टमेंट से महज 20 मीटर दूर पर स्थित कुंज अपार्टमेंट का बेसमेंट धंसने से पूरी इमारत में दरारें आ गई हैं. इमारत के करीब 3 इंच आगे की ओर झुकने और पिलर क्रैक होने की वजह से लोग दहशत में हैं. कुछ लोग फ्लैट खाली करने की जुगत में लग गए हैं. वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस बल और मेट्रो प्रशासन की तकनीकी टीम ने मौके पर पहुंच कर जांच की है. मेट्रो प्रशासन ने अपनी गलती होने से किनारा कर लिया है.

कानपुर में कुंज अपार्टमेंट का बेसमेंट धंसा. (Video Credit : ETV Bharat)


तीसरी मंजिल के फ्लैट नंबर 301 में रहने वाले हिमांशु ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे चौकीदार संदीप ने उन्हें बेसमेंट धंसने की खबर दी. इसके बाद जब उन्होंने मिस्त्री को बुलाकर इमारत का लेवल चेक कराया तो पता चला कि पूरी बिल्डिंग 3 इंच आगे झुक गई है और मुख्य पिलर भी क्रैक हो गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि मेट्रो टनल निर्माण के दौरान बरती गई लापरवाही के कारण इलाके की इमारतों को नुकसान पहुंच रहा है. हिमांशु ने जानकारी दी कि 2003 में आयुष बंसल और मित्तल ग्रुप द्वारा बनाए गए इस अपार्टमेंट में कुल सात फ्लैट हैं, जिनमें से छह में परिवार रहते हैं.



मौके पर मौजूद पुलिस और मेट्रो अधिकारी मामले की गहनता से तकनीकी जांच कर रहे हैं. जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही इमारत के सुरक्षित होने का फैसला लिया जाएगा. इससे पहले पास के ही हार्मोनी डीलक्स अपार्टमेंट का बेसमेंट धंसने पर उसे सील करना पड़ा था. लगातार दूसरी घटना के बाद स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश है और वे पूरे क्षेत्र की इमारतों का निष्पक्ष सुरक्षा सर्वे कराने की मांग कर रहे हैं.



मेट्रो के संयुक्त महा प्रबंधक (जन सम्पर्क विभाग) पंचानन मिश्रा ने बताया कि पर्व कुंज अपार्टमेंट के पास में ही कुछ दिन पहले भी पास में ही हार्मोनी अपार्टमेंट का भी बेसमेंट धंस गया था. जिसमें स्थानीय लोगों ने मेट्रो पर आरोप लगाया था, लेकिन तीन दिन पहले उस घटना में HBTU की जांच रिपोर्ट आ गई है. जिसमें मेट्रो को क्लीन चिट मिली है. अपार्टमेंट धंसने का कारण मेट्रो नहीं है.

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