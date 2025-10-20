ETV Bharat / state

लखनऊ में कारोबारी की पत्नी की मौत; पति-सास-ससुर और ननद पर FIR, मां बोली- 10 लाख रुपये मांग रहे थे

तीन साल पहले हुई शादी में शामिल हुईं थीं कई हस्तियां, डीसीपी साउथ बोले- जल्द होगी गिरफ्तारी.

मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही पुलिस.
मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही पुलिस. (Photo Credit; POLICE)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 20, 2025 at 5:35 PM IST

2 Min Read
लखनऊ : सीमेंट कारोबारी की पत्नी की मौत हो गई. घटना रविवार रात 3 बजे की है. मायके वालों की शिकायत पर पुलिस ने पति, सास, ससुर और ननद के खिलाफ दहेज हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. मायके वालों ने पति पर 10 लाख रुपये के लिए बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है.

कानपुर के जाजमऊ के रहने वाले पार्थ महाना की शादी 3 साल पहले दिल्ली के मालवीय नगर की रहने वाली निकिता (28) से साल 2022 में 7 दिसंबर को हुई थी. शादी में यूपी विधानसभा स्पीकर सतीश महाना, सिंगर हंसराज हंस के बेटे नवराज हंस समेत कई हस्तियां शामिल हुई थीं. निकिता के पिता ऑटो चलवाते हैं. पार्थ लखनऊ में ही सीमेंट का कारोबार करते हैं.

पार्थ लखनऊ के कृष्णा नगर डी सेक्टर में रहते हैं. निकिता की बहन मुस्कान ने आरोप लगाया कि शनिवार रात पार्थ और निकिता एक पार्टी से लौटे थे. इसके बाद रात में 3 बजे के आसपास पार्थ ने फोन किया. बताया कि निकिता ने आत्महत्या कर ली है. इसके बाद परिवार के लोग दिल्ली से लखनऊ के लिए निकल पड़े.

मुस्कान के अनुसार निकिता के शरीर पर पिटाई के निशान थे. पार्थ गंभीर हालत में उसे लेकर अस्पताल पहुंचा था. इस दौरान वह नशे में था. इसके बाद वहां उसे लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गया था. अस्पताल में ससुराल का कोई भी शख्स मौजूद नहीं था. मायके वालों का आरोप है कि निकिता की हत्या की गई है.

डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर पति, सास, ससुर और ननद के खिलाफ दहेज हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी.

निकिता की मां सुनीता का आरोप है कि पार्थ अपनी पत्नी निकिता को मारता था. ससुरालवाले 10 लाख रुपये की डिमांड कर रहे थे. इसी को लेकर बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था. उसे ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता था. सास ताने देती थी.

