लखनऊ में कारोबारी की पत्नी की मौत; पति-सास-ससुर और ननद पर FIR, मां बोली- 10 लाख रुपये मांग रहे थे

लखनऊ : सीमेंट कारोबारी की पत्नी की मौत हो गई. घटना रविवार रात 3 बजे की है. मायके वालों की शिकायत पर पुलिस ने पति, सास, ससुर और ननद के खिलाफ दहेज हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. मायके वालों ने पति पर 10 लाख रुपये के लिए बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है.

कानपुर के जाजमऊ के रहने वाले पार्थ महाना की शादी 3 साल पहले दिल्ली के मालवीय नगर की रहने वाली निकिता (28) से साल 2022 में 7 दिसंबर को हुई थी. शादी में यूपी विधानसभा स्पीकर सतीश महाना, सिंगर हंसराज हंस के बेटे नवराज हंस समेत कई हस्तियां शामिल हुई थीं. निकिता के पिता ऑटो चलवाते हैं. पार्थ लखनऊ में ही सीमेंट का कारोबार करते हैं.

पार्थ लखनऊ के कृष्णा नगर डी सेक्टर में रहते हैं. निकिता की बहन मुस्कान ने आरोप लगाया कि शनिवार रात पार्थ और निकिता एक पार्टी से लौटे थे. इसके बाद रात में 3 बजे के आसपास पार्थ ने फोन किया. बताया कि निकिता ने आत्महत्या कर ली है. इसके बाद परिवार के लोग दिल्ली से लखनऊ के लिए निकल पड़े.

मुस्कान के अनुसार निकिता के शरीर पर पिटाई के निशान थे. पार्थ गंभीर हालत में उसे लेकर अस्पताल पहुंचा था. इस दौरान वह नशे में था. इसके बाद वहां उसे लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गया था. अस्पताल में ससुराल का कोई भी शख्स मौजूद नहीं था. मायके वालों का आरोप है कि निकिता की हत्या की गई है.