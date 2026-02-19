ETV Bharat / state

कानपुर बार एसोसिएशन चुनाव परिणाम: योगेंद्र अवस्थी अध्यक्ष और विनय मिश्रा बने महामंत्री

कानपुर बार एसोसिएशन चुनाव परिणाम घोषित. ( ETV Bharat )