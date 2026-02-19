कानपुर बार एसोसिएशन चुनाव परिणाम: योगेंद्र अवस्थी अध्यक्ष और विनय मिश्रा बने महामंत्री

ETV Bharat / state

कानपुर: बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें कचहरी की राजनीति के दिग्गजों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला. मंगलवार को हुए मतदान के बाद बुधवार को मतगणना की प्रक्रिया पूरी हुई.

इसमें अध्यक्ष पद पर योगेंद्र अवस्थी ने शानदार जीत दर्ज की. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी दिनेश कुमार शुक्ला को पराजित किया. योगेंद्र अवस्थी को कुल 1453 वोट प्राप्त हुए, जबकि दिनेश कुमार शुक्ला 1391 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे. जीत की घोषणा होते ही समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया.

महामंत्री पद के लिए भी मुकाबला काफी रोमांचक रहा, जहाँ विनय मिश्रा ने बाजी मारी. विनय मिश्रा ने अपने प्रतिद्वंद्वी सुशील कुमार सिंह को 82 वोटों के अंतर से हराया. मतगणना के आंकड़ों के अनुसार विनय मिश्रा को कुल 1801 वोट मिले, जबकि सुशील कुमार सिंह के पक्ष में 1719 मत पड़े.

इस जीत के साथ ही विनय मिश्रा के खेमे में उत्साह का माहौल है और विजेताओं को फूलों की मालाओं से लाद दिया गया. चुनाव समिति ने पूरी पारदर्शिता के साथ विजयी प्रत्याशियों के नामों की आधिकारिक घोषणा की.

चुनाव की पूरी प्रक्रिया राम अवतार महाना हॉल में संपन्न हुई. मंगलवार को डीएवी कॉलेज में मतदान होने के बाद बुधवार सुबह 10:30 बजे से मतगणना शुरू की गई थी. सुबह करीब 10 बजे स्ट्रॉन्ग रूम से कड़ी सुरक्षा के बीच मतपेटियां निकाली गईं और सभी प्रत्याशियों की मौजूदगी में उनकी सील खोली गई.

सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने खुद मतगणना स्थल का दौरा किया. मतगणना ड्यूटी में पूर्व सैनिकों को लगाया गया था, जिन्होंने मतपत्रों की छंटनी और बंडल बनाने का कार्य कुशलतापूर्वक पूरा किया.

बार एसोसिएशन के इस वार्षिक चुनाव में कुल 96 दावेदार विभिन्न पदों के लिए मैदान में थे. इस बार कुल 7198 मतदाताओं में से 5658 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जो कुल मतदान का लगभग 78 प्रतिशत रहा.

एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन उमाशंकर गुप्ता ने बताया कि मतदान प्रक्रिया शाम करीब 5 बजे संपन्न हुई थी. चुनाव के दौरान नियमों का सख्ती से पालन किया गया और जिन मतदाताओं के पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कार्ड या क्यूआर कोड पर्ची नहीं थी, उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा.

