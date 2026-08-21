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250 करोड़ की साइबर ठगी में बैंक रिलेशन मैनेजर गिरफ्तार, लेनदेन की व्यवस्था कराने में लेता था मोटा कमीशन

कानपुर : कानपुर साउथ की बर्रा पुलिस ने 250 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर ठगी के मामले में बैंक के रिलेशन मैनेजर मुकेश झा को गिरफ्तार किया है. गुजैनी के रहने वाले मुकेश झा गुमटी नंबर-5 स्थित स्माल फाइनेंस बैंक में रिलेशन मैनेजर के पद पर तैनात था. उसने साइबर ठगों के लिए फर्जी फर्मों के नाम पर बैंक खाते खुलवाने और उनमें करोड़ों रुपये के लेनदेन की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाई. खाते उपलब्ध कराने के बदले वह लेनदेन की रकम पर 5 से 10 प्रतिशत तक कमीशन लेता था.





डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि बर्रा थाने में दर्ज 250 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर ठगी के मामले में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. जांच में सामने आया कि विदेश में छिपा सुल्तान मिर्जा उर्फ अभय शुक्ला इस गिरोह का मास्टरमाइंड है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और उनके मोबाइल की जांच के आधार पर पुलिस को बैंककर्मी मुकेश झा की भूमिका की जानकारी मिली.





जांच में पता चला कि गिरोह के सदस्य लोगों से आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत अन्य दस्तावेज हासिल कर उनके आधार पर फर्जी फर्म तैयार करते थे. इसके बाद मुकेश झा की मदद से विमलेश जनरल स्टोर, अर्जुन नमकीन भंडार, राज कॉन्ट्रैक्टर्स समेत कई फर्मों के नाम पर बैंक खाते खुलवाए गए. इन खातों में साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट और जीएसटी चोरी से जुटाई गई रकम ट्रांसफर की जाती थी. पुलिस ने बताया कि मुकेश झा ने इन खातों की लिमिट भी करोड़ों रुपये तक बढ़वा दी थी, जिससे ठग बड़ी रकम का आसानी से लेनदेन कर सकें.





जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह से जुड़े कुछ बैंककर्मी इन खातों की निगरानी करते थे. किसी खाते को लेकर साइबर शिकायत आने पर बैंक में जमा रकम को तत्काल दूसरे माध्यमों से निकलवा दिया जाता था. पुलिस का कहना है कि इसी वजह से ठगी की रकम को समय रहते होल्ड या फ्रीज किए जाने की संभावना कम हो जाती थी. साथ ही फर्जी खातों में बिना किसी प्रभावी रोक के करोड़ों रुपये का लेनदेन कराया जाता था और इसके बदले बैंककर्मियों को कमीशन मिलता था।



