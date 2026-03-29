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केले के तने से बनाया फैब्रिक, पॉटरी डिजाइन को IIT का साथ; कानपुर में लगा स्टार्टअप्स का मेला

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनियां उद्यमिता की पहली सीढ़ी हैं. हर जिले में आयोजन होने चाहिए.

कानपुर में लगा स्टार्टअप्स का मेला.
कानपुर में लगा स्टार्टअप्स का मेला. (Photo Credit: District Media Cell)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 7:10 AM IST

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कानपुर: चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (CSAU) के गोल्डन जुबली वर्ष पर तीन दिवसीय MSME एंटरप्रेन्योरशिप कांक्लेव का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के दूसरे दिन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंचे.

MSME एंटरप्रेन्योरशिप कांक्लेव में प्रदेश भर से पहुंचे स्टार्टअप्स और उद्यमियों ने अपने-अपने स्टाल लगाए हैं. आयोजन के दौरान कई खास और यूनिक आइडियाज भी देखने को मिले, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया.

केले के तने से बनाया फैब्रिक: चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (CSAU) में पीएचडी छात्रा साक्षी ने केले के तने से फैब्रिक तैयार किया है. उन्होंने बताया कि तने से पहले फाइबर निकाला और उससे फैब्रिक तैयार किया.

साक्षी ने अपने फैब्रिक वाले उत्पादों को MSME एंटरप्रेन्योर कांक्लेव में प्रदर्शित किया है. साक्षी ने बताया कि यह फैब्रिक पूरी तरह से प्राकृतिक हैं. अपने रिसर्च के दौरान मूंगफली का रंग निकालकर प्राकृतिक डाई भी बनाई है. इसका प्रयोग कपड़ों की रंगाई में किया जा सकेगा.

इससे लोगों की सेहत भी सुरक्षित रहेगी. साक्षी ने कहा कि जब लोग कपड़े खरीदते हैं, तो अक्सर कपड़ों में यूज केमिकल से उन्हें त्वचा संबंधी दिक्कतें होती हैं. जब वह प्राकृतिक रूप से तैयार उत्पादों का प्रयोग करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी.

MSME एंटरप्रेन्योरशिप कांक्लेव. (Video Credit: ETV Bharat)

पॉटरी प्रोडक्ट्स की नई डिजाइन: IIT कानपुर से कांक्लेव में पहुंचे अंकित सिंह ने बताया कि उनके स्टाल्स पर बिठूर के कुम्हारों के पॉटरी उत्पादों को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. अंकित ने कहा कि बिठूर में कुम्हारों की कई पीढ़ियां मिट्टी से बने बर्तन, कुल्हड़ समेत अन्य उत्पाद बना रही हैं.

जो कुम्हार IIT कानपुर स्थित रंजीत सिंह रोजी शिक्षा केंद्र से जुड़े हैं, उनके उत्पादों को नया आकार, लुक देने के लिए हम डिजाइन एंड डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं. यह उत्पादों में अलग से झलकता भी है.

किसानों की पसंद राइस कटर और पॉवर बीडर: निजी कंपनी की ओर से अपने उत्पाद प्रदर्शित कर रहे कानपुर निवासी कपिल ने बताया कि उनके स्टाल्स पर किसानों ने राइस कटर और पॉवर बीडर मशीनों की जानकारी ली.

राइस कटर मशीन जहां 600 से 700 किग्रा धान की कुटाई महज एक घंटे में कर देती है, वहीं किसानों के खेतों में गुड़ाई, बीजों की बुआई समेत अन्य कामों के लिए पॉवर बीडर बहुत उपयोगी है.

कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रदेश के MSME मंत्री व अन्य.
कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रदेश के MSME मंत्री व अन्य. (Photo Credit: District Media Cell)

पूर्व राष्ट्रपति बोले- ऐसे कांक्लेव हर शहर में हों: पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद शनिवार को चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (CSA) में आयोजित MSME एंटरप्रेन्योरशिप कांक्लेव में पहुंचे. पूर्व राष्ट्रपति ने प्रदेश भर से आए स्टार्टअप और उद्यमियों द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण किया.

जिले के प्रसिद्ध व्यंजनों के स्टाल पर उन्होंने खास दिलचस्पी दिखाई. ठग्गू के लड्डू और मलवा के सोहन पेड़ा को सराहा. सोहन पेड़ा उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने फौरन ही पैक कराया. सोहन पेड़ा के संचालक सोहन लाल गुप्ता ने बताया कि यह उनका पारिवारिक व्यवसाय है.

पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनियां उद्यमिता की पहली सीढ़ी हैं. केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद मिल रही है. उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे कांक्लेव प्रदेश के हर जिले में आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिल सकें.

कार्यक्रम में प्रदेश के MSME मंत्री राकेश सचान, CSAU के कुलपति और कमिश्नर कानपुर मंडल के विजयेंद्र पांडियन, निदेशक प्रसार प्रो. वीके त्रिपाठी समेत अन्य प्रोफेसर्स उपस्थित रहे.

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