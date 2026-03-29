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केले के तने से बनाया फैब्रिक, पॉटरी डिजाइन को IIT का साथ; कानपुर में लगा स्टार्टअप्स का मेला

कानपुर में लगा स्टार्टअप्स का मेला. ( Photo Credit: District Media Cell )

कानपुर: चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (CSAU) के गोल्डन जुबली वर्ष पर तीन दिवसीय MSME एंटरप्रेन्योरशिप कांक्लेव का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के दूसरे दिन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंचे. MSME एंटरप्रेन्योरशिप कांक्लेव में प्रदेश भर से पहुंचे स्टार्टअप्स और उद्यमियों ने अपने-अपने स्टाल लगाए हैं. आयोजन के दौरान कई खास और यूनिक आइडियाज भी देखने को मिले, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया. केले के तने से बनाया फैब्रिक: चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (CSAU) में पीएचडी छात्रा साक्षी ने केले के तने से फैब्रिक तैयार किया है. उन्होंने बताया कि तने से पहले फाइबर निकाला और उससे फैब्रिक तैयार किया. साक्षी ने अपने फैब्रिक वाले उत्पादों को MSME एंटरप्रेन्योर कांक्लेव में प्रदर्शित किया है. साक्षी ने बताया कि यह फैब्रिक पूरी तरह से प्राकृतिक हैं. अपने रिसर्च के दौरान मूंगफली का रंग निकालकर प्राकृतिक डाई भी बनाई है. इसका प्रयोग कपड़ों की रंगाई में किया जा सकेगा. इससे लोगों की सेहत भी सुरक्षित रहेगी. साक्षी ने कहा कि जब लोग कपड़े खरीदते हैं, तो अक्सर कपड़ों में यूज केमिकल से उन्हें त्वचा संबंधी दिक्कतें होती हैं. जब वह प्राकृतिक रूप से तैयार उत्पादों का प्रयोग करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी. MSME एंटरप्रेन्योरशिप कांक्लेव. (Video Credit: ETV Bharat) पॉटरी प्रोडक्ट्स की नई डिजाइन: IIT कानपुर से कांक्लेव में पहुंचे अंकित सिंह ने बताया कि उनके स्टाल्स पर बिठूर के कुम्हारों के पॉटरी उत्पादों को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. अंकित ने कहा कि बिठूर में कुम्हारों की कई पीढ़ियां मिट्टी से बने बर्तन, कुल्हड़ समेत अन्य उत्पाद बना रही हैं.