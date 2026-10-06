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कानपुर में BABY GAMES; ग्रीन पार्क स्टेडियम में 3 से 8 साल के नन्हें धावकों ने दिखाया दमखम, आंखों में झलका ओलंपिक का सपना

कानपुर : ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में इन दिनों अनोखी रौनक देखने को मिल रही है. स्टेडियम में पहली बार आयोजित 'बेबी गेम्स' का आगाज हो चुका है. यहां 3 से 8 साल तक के छोटे बच्चे अपने हुनर और खेल कौशल का दमखम दिखा रहे हैं.

उत्तर प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आचार्य विपिन प्रतीक ने बताया कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में बचपन से ही खेल भावना और शारीरिक विकास को बढ़ावा देना है. आयोजन के पहले दिन एथलेटिक्स, 100 मीटर रनिंग, शटल रन और टग-ऑफ़-वॉर (रस्साकशी) जैसी कई स्पर्धाएं हुईं. प्रतियोगिता में लगभग 500 बच्चों ने हिस्सा लिया. प्रतिभागी बच्चों को मेडल और सहभागिता प्रमाण पत्र देकर उत्साहवर्धन किया गया.





आचार्य विपिन प्रतीक का कहना है कि ये छोटे-छोटे कदम आगे चलकर देश के लिए ओलंपिक का रास्ता तय करेंगे. यह आयोजन 9 तारीख तक जारी रहेगा. अंतिम दिन योग प्रतियोगिता का विशेष आकर्षण रहेगा.

BABY GAMES में दौड़ लगाते बच्चे. (Photo Credit : ETV Bharat)

वहीं प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे बच्चों के चेहरों पर जीत की खुशी और आगे बढ़ने की चमक साफ झलक रही थी. एथलेटिक्स में पहला स्थान हासिल करने वाले आदित्य ने बताया कि पापा ने इवेंट की जानकारी दी और पूरा सहयोग किया. अब आगे और बेहतर तैयारी करने की चाहत है. कानपुर की अग्रिमा ने एथलेटिक्स में दूसरा स्थान हासिल किया. अग्रिमा ने खुद तैयारी की थी. इसमें मां तथा मामा ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया.



हिमांक और अतुल ने रस्सी के खेल में दूसरा स्थान प्राप्त किया. माता-पिता के सहयोग के लिए रितेश गुप्ता ने बताया कि 100 मीटर एथलेटिक्स में पहली बार हिस्सा लेकर पांचवां स्थान हासिल किया है. अनुभव बहुत अच्छा रहा. आगे भी एथलेटिक्स में ही किस्मत आजमाएंगे. विष्णुपुरी की रहने वाली देविका ने बताया कि पहली बार ट्रैक पर उतरी थी. देविका ने चौथा स्थान हासिल किया और कहा कि खो-खो में हुनर आजमाने की तमन्ना है.



अभिभावकों में बच्चों की प्रतिभागिता और प्रदर्शन को लेकर काफी उत्साह रहा. एथलेटिक्स में पहला स्थान पाने वाले आदित्य के पिता शर्मा सिंह ने कहा कि कानपुर में पहली बार बच्चों के लिए इस तरह के 'बेबी गेम्स' देखने को मिले हैं. ऑनलाइन विज्ञापन देखकर फॉर्म भरा था. बेटे के प्रदर्शन से हमारा भी हौसला बढ़ा है. खेल क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे.

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