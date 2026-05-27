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कानपुर के दिल में धड़कता फुटबाल क्लब; 100 साल में दिए बेमिसाल खिलाड़ी, युवाओं की पसंद

21 मई 1926 को शुरू हुआ कैंटोंनमेंट फुटबॉल क्लब अपने सफर के 100 वर्ष पूरे कर चुका है.

कानपुर के दिल में धड़कता फुटबाल क्लब.
कानपुर के दिल में धड़कता फुटबाल क्लब. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 11:32 AM IST

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Updated : May 27, 2026 at 11:48 AM IST

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कानपुर: शहर के कैंटोंनमेंट फुटबाल क्लब ने 100 साल का सफर पूरा कर लिया. 21 मई 1926 से शुरू हुए इस क्लब ने देश को कई बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं. आज भी यह युवा फुटबालर्स की पहली पसंद है. हालांकि, क्लब के संघर्ष की कहानी की कम रोचक नहीं है. बिना किसी सरकारी मदद के क्लब ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं. क्लब के उतार-चढ़ाव भरे शतकीय सफर पर पेश है संवाददाता समीर दीक्षित की खास रिपोर्ट.

जब आप शहर में हीर पैलेस से आगे कैंट की ओर बढ़ेंगे तो सीधा चलने पर पहले एक पुल आएगा. इससे बाईं ओर बने रेस्टोरेंट से आगे बढ़ने पर फिर एक पुल मिलेगा. उस पुल से नीचे उतरते ही दाई ओर का सीधा रास्ता आपको फेथफुलगंज की संकरी गलियों के बीच से सीधे आजाद पार्क मैदान तक पहुंचा देगा.

इस मैदान के गेट में प्रवेश पर ही युवाओं का हुजूम दूर से हीं नजर आने लगता है. आप अंदर पहुंचेंगे तो मैदान के चारों ओर बने सीमेंटेड फुटपाथ पर फुटबाल प्रेमी टकटकी लगाए बीच मैदान में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर तालियां बजाते मिलेंगे. ऐसा लगेगा मानो फीफा कप का सीधा नजारा कानपुर में दिख रहा है.

100 साल में दिए कई बेमिसाल खिलाड़ी. (Video Credit: ETV Bharat)

कैंटोंनमेंट फुटबाल क्लब: कानपुर को लोग अक्सर 'चमड़ा उद्योग' या 'क्रिकेट के ग्रीन पार्क' से पहचानते हैं. जबकि इसी कानपुर की मिट्टी में फुटबॉल का 100 साल पुराना इतिहास भी सांसें ले रहा है. 21 मई 1926 को शुरू हुआ कैंटोंनमेंट फुटबॉल क्लब अपने सफर के 100 वर्ष पूरे कर चुका है. यह कहानी सिर्फ जश्न की नहीं, बल्कि एक ऐसे संघर्ष की है, जिसने इस क्लब को जिंदा रखा.

बिना किसी बड़े सरकारी बजट, बिना बेहतर डाइट और उबड़-खाबड़ मैदान के सहारे इस क्लब ने राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं. आर्थिक और ढांचागत रूप से पूरी तरह कमजोर हो चुका यह क्लब आज भी खेल के प्रति अपने उसी पुराने जुनून के साथ युवा फुटबॉलर्स के सपनों को उड़ान दे रहा है.

यहां हर खेलने वाला खिलाड़ी खेल के जोश से लबरेज है. उसे न गर्मी की फ्रिक है, न हवा की. केवल एक ही मकसद है, इस मैदान पर जमकर अभ्यास करने के बाद राष्ट्रीय फलक पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना है.

क्लब के खिलाड़ियों की उपलब्धियां.
क्लब के खिलाड़ियों की उपलब्धियां. (Photo Credit: ETV Bharat)

कैंटोंनमेंट फुटबाल क्लब के सचिव आसिफ इकबाल कहते हैं कि आजाद पार्क की बड़ी रोचक दास्तां है. फुटबाल के राष्ट्रीय खिलाड़ी व मौजूदा समय में RBI में सहायक प्रबंधक आसिफ इकबाल बताते हैं कि सालों पहले वह इस मैदान पर पहुंचे थे.

तब भी यहां पर फुटबाल के कई खिलाड़ी रोजाना खेलते हुए उन्हें दिखते थे. कुछ समय के लिए उन्होंने भी यहां फुटबाल खेला और फिर तय किया, इस मैदान से ऐसे हीरे तराशे जाएंगे, जो आगे चलकर नामचीन खिलाड़ी के रूप में दिखेंगे.

वह कहते हैं कि IIT में मो.बशीर, रेलवे में मो. तौफीक, RBI से रईस भाई समेत कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई. एक रोचक किस्सा बताते हुए उन्होंने कहा कि कभी यह मैदान क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए भी गवाह रहा.

यहां पूर्व क्रिकेटर शशिकांत खांडेकर, ज्ञानेंद्र पांडेय, अरविंद कपूर, मनोज मुद्गल ने भी पसीना बहाया है. हालांकि, इस मैदान को जो पहचान मिली वह फुटबाल से ही मिली. बताया कि मौजूदा समय में 50 खिलाड़ियों को यहां निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है.

कौन-कौन रहा क्लब का अध्यक्ष.
कौन-कौन रहा क्लब का अध्यक्ष. (Photo Credit: ETV Bharat)

100 साल में इनके हाथों में रही क्लब की कमान: आसिफ इकबाल कैंटोंनमेंट फुटबाल क्लब के 100 साल के रोचक सफर को लेकर कहते हैं कि शतक के सफर में क्लब की कमान कई अनुभवी खिलाड़ियों ने संभा. क्लब को कई मुकाम हासिल कराए.

इसकी शुरुआत मोहम्मद इशाक ने की, जिन्होंने वर्ष 1926 से लेकर 1944 तक क्लब का नेतृत्व किया. इसके बाद मो. बशीर ने 1944 से लेकर 1973 तक क्लब को नई दिशा दी. 1973 से लेकर 1993 तक मोहम्मद उमर अख्तर ने क्लब का जिम्मा संभाला. फिर कई सालों तक गुलजार अहमद और सोहेल अंसारी क्लब से जुड़े रहे. जबकि मौजूदा समय में सचिव आसिफ खुद युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं.

कानपुर कैंटोंनमेंट फुटबाल क्लब की उपलब्धियां.
कानपुर कैंटोंनमेंट फुटबाल क्लब की उपलब्धियां. (Photo Credit: ETV Bharat)

ज्यादातर खर्चों का जिम्मा सदस्यों पर: क्लब के सदस्य अमित नारंग ने बताया कि अंग्रेजों के दौर से यह क्लब संचालित है. इस क्लब और आजाद पार्क के मैदान से सैकड़ों की संख्या में अब तक फुटबाल खिलाड़ी अपने हुनर से कई अवार्ड और पुरस्कार जीत चुके हैं. हम भी इस क्लब से जुड़े, इसी मैदान में सालों तक फुटबाल खेला. यहां जो खिलाड़ी आते हैं, उनके अंदर खेल को लेकर बहुत अधिक समर्पण की भावना रहती है.

हमारे मैदान में अन्य सुविधा संपन्न मैदानों जैसा कुछ नहीं है, लेकिन हम सभी सदस्य अपने खर्चों में कटौती कर इस ग्राउंड को बेहतर बनाने में जुटे हैं. क्लब का अभी तक का सफर बहुत रोमांचक रहा है. हमें किसी से कोई सरकारी या अन्य तरह की मदद नहीं मिलती. लेकिन, आसपास के क्षेत्र से जो फुटबाल प्रेमी यहां आते हैं, उनका समय देना ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है. वह यहां पर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं.

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Last Updated : May 27, 2026 at 11:48 AM IST

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