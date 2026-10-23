CSJMU में तीरंदाजी प्रतियोगिता; महिला खिलाड़ियों ने लक्ष्य पर साधा निशाना, पुरुष वर्ग का भी रोमांचक प्रदर्शन
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में कॉलेज स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 10:24 AM IST
कानपुर : छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में आयोजित कॉलेज स्तर की तीरंदाजी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपने ध्यान और सटीक निशानेबाजी से सभी का दिल जीत लिया. मैदान पर हर तीर की उड़ान के साथ दर्शकों और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ता गया. प्रतियोगिता में कुल 29 खिलाड़ियों ने भाग लिया. जिनमें 15 पुरुष और 14 महिला खिलाड़ी शामिल रहीं. मुकाबले मुख्य रूप से तीन श्रेणियों रिकर्व बो, कंपाउंड बो और इंडियन राउंड में हुए.
मुख्य अतिथि डॉ. राजेश प्रताप सिंह ने कहा कि तीरंदाजी केवल ताकत का खेल नहीं है, बल्कि इसमें अनुशासन ध्यान धैर्य और आत्मविश्वास सबसे ज्यादा जरूरी होता है. साथ ही तीरंदाजी कोच प्रभात कुमार के मार्गदर्शन ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाया.
प्रतियोगिता के परिणामों में रिकर्व बो के पुरुष वर्ग में हरीश शुक्ला ने पहला भूपेंद्र ने दूसरा इमरान अहमद ने तीसरा और आदित्य सिंह ने चौथा स्थान प्राप्त किया. महिला वर्ग में खुशी सहाय पहले स्थान पर और मुस्कान दूसरे स्थान पर रहीं.
कंपाउंड बो प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में योगेश ने पहला चंदन, दूसरा अश्वनी, तीसरा और वीरेंद्र ने चौथा स्थान हासिल किया. महिला वर्ग में मुस्कान ने पहला स्थान अपने नाम किया.
इंडियन राउंड के पुरुष वर्ग में विशाल पहले देवांश दूसरे श्रेयांश तीसरे और हिमांशु चौथे स्थान पर रहे. महिला वर्ग में खुशी सहाय ने पहला सृष्टि ने दूसरा अवंतिका ने तीसरा और प्रगति ने चौथा स्थान प्राप्त किया. आयोजन के दौरान डॉ. प्रभाकर पाण्डेय, डॉ. श्रवण कुमार यादव, शुभम हजरिया सौरभ तिवारी, धर्मेन्द्र कुमार चौहान, अभिषेक कुमार मिश्रा और डॉ. आशीष कटियार मौजूद रहे.
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