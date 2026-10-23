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CSJMU में तीरंदाजी प्रतियोगिता; महिला खिलाड़ियों ने लक्ष्य पर साधा निशाना, पुरुष वर्ग का भी रोमांचक प्रदर्शन

शिक्षकों-अतिथियों के साथ तीरंदाजी प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी. ( Photo Credit : CSJMU Media Cell )

कानपुर : छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में आयोजित कॉलेज स्तर की तीरंदाजी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपने ध्यान और सटीक निशानेबाजी से सभी का दिल जीत लिया. मैदान पर हर तीर की उड़ान के साथ दर्शकों और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ता गया. प्रतियोगिता में कुल 29 खिलाड़ियों ने भाग लिया. जिनमें 15 पुरुष और 14 महिला खिलाड़ी शामिल रहीं. मुकाबले मुख्य रूप से तीन श्रेणियों रिकर्व बो, कंपाउंड बो और इंडियन राउंड में हुए.



तीरंदाजी प्रतियोगिता में दमखम दिखाते खिलाड़ी. (Photo Credit : CSJMU Media Cell) मुख्य अतिथि डॉ. राजेश प्रताप सिंह ने कहा कि तीरंदाजी केवल ताकत का खेल नहीं है, बल्कि इसमें अनुशासन ध्यान धैर्य और आत्मविश्वास सबसे ज्यादा जरूरी होता है. साथ ही तीरंदाजी कोच प्रभात कुमार के मार्गदर्शन ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाया.