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कानपुर: 3 करोड़ की नशीली सीरप के साथ तस्कर गिरफ्तार, दिल्ली और वाराणसी तक जुड़ा नेटवर्क

प्रयागराज में कड़ाई के बाद कानपुर में छिपाया था माल: बाबूपुरवा के गोदाम पर टीम ने मारा छापा ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर शहर में प्रतिबंधित और नशीली सीरप की अवैध तस्करी के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को बड़ी सफलता मिली है. टीम ने बाबूपुरवा के ढकनापुरवा इलाके से छापेमारी करके एक शातिर तस्कर को रंगे हाथों धर दबोचा.

आरोपी के पास से प्रतिबंधित कोडीनयुक्त सीरप की 2500 शीशियां बरामद हुई हैं, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 95 लाख रुपये बताई जा रही है.