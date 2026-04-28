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कानपुर के कारोबारियों के लिए शानदार तोहफ़ा: न्यूज़ीलैंड से फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट, बढ़ेगा सालाना 500 करोड़ का निर्यात

कानपुर: सूबे के निर्यातक पिछले कई माह से जिस न्यूजीलैंड संग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वह करार हो गया. अब इससे जहां उप्र का निर्यात कारोबार बढ़ेगा, वहीं कानपुर का सालाना निर्यात कारोबार भी 500 करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है. इस करार के बाद लेदर, गारमेंट्स, केमिकल, हैंडीक्रॉफ्ट व एग्रीकल्चर सेक्टर के उत्पादों की मांग न्यूजीलैंड में बढ़नी तय है. कहीं, न कहीं इससे स्थानीय कारोबार को एक नई रफ्तार मिल जाएगी.



संकट में आई राहत भरी खबर: वैसे भी पिछले करीब एक साल से कानपुर के निर्यातकों के सामने कभी अमेरिकी टैरिफ की बढ़ी दरों, तो कभी मिडिल ईस्ट वॉर के चलते आर्थिक संकट के बादल छाए हुए हैं. अब ऐसे में निर्यातकों के सामने कारोबार को लेकर न्यूजीलैंड का भी विकल्प होगा. यही नहीं, अब कानपुर के निर्यातकों को वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत पैठ बनाने की आस भी जगी है. जबकि कृषि क्षेत्र में प्रॉस्सेड फूड्स, एग्री प्रोडक्ट्स के निर्यात कारोबार में भी बढ़ोत्तरी तय है.

न्यूजीलैंड देगा कच्चा माल, भारत में तैयार होंगे उत्पाद: इस पूरे मामले को लेकर काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट (सीएलई) के वाइस चेयरमैन मुख्तारुल अमीन ने बताया कि न्यूजीलैंड भारत को कच्चा चमड़ा मुहैया कराएगा जिससे देश भर के लेदर कारोबारी चमड़े के उत्पाद तैयार कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि हमें काफी लंबे समय से इस एफटीए का इंतजार था जब किसी देश संग एफटीए हो जाता है, तो वहां निर्यातकों के पास कारोबार विस्तार का बेहतरीन मौका होता है. न्यूजीलैंड में हमारे उत्पादों की अब मांग अधिक होगी, और हमारे कारोबारी अपना उत्पादन बढ़ाएंगे.







मौजूदा समय में 200 से 300 करोड़ का कारोबार: फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि मौजूदा समय में न्यूजीलैंड संग कानपुर से 200 से 300 करोड़ रुपये का कारोबार हो रहा था. हालांकि, अब उत्पादों को ड्यूटी फ्री कर दिया गया है. इससे निश्चित तौर पर सालाना निर्यात कारोबार करीब 500 करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है.







करार से ये फायदे भी होंगे