कानपुर में 400 लोगों के धर्मांतरण का आरोप; हिंदू संगठनों ने किया हंगाम, 4 थानों की फोर्स तैनात
कानपुर में ईसाई समुदाय के एक कार्यक्रम में 400 लोगों के धर्मांतरण के आरोप को लेकर भारी हंगामा हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 10:35 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 10:57 PM IST
कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक मामला सामने आया है. यहां ईसाई समुदाय के एक बड़े कार्यक्रम के दौरान करीब 400 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के आरोप को लेकर जमकर हंगामा और बवाल देखने को मिला. दूर-दराज के इलाकों से बड़ी संख्या में आए लोगों की मौजूदगी की खबर जैसे ही फैली, हिंदू संगठन के नेता कृष्णा तिवारी भारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर जा पहुंचे.
हालांकि आरोप है कि पुलिस टीम के वहां पहुंचने से पहले ही कई संदिग्ध लोग दूसरे दरवाजे से बाहर निकल भागने में कामयाब हो गए.
स्थिति संभालने पहुंचे चार थानों के पुलिस कर्मी: मामले की संवेदनशीलता और बिगड़ते माहौल को देखते हुए तुरंत आसपास के करीब चार थानों की पुलिस मौके पर बुलाई गई और स्थिति को नियंत्रित किया गया. हिंदू संगठन के नेता कृष्णा तिवारी ने स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर कड़े सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस ने जानबूझकर देरी की. उनका कहना था कि पुलिस की इसी ढिलाई के चलते मुख्य आरोपी और कार्यक्रम में शामिल लोग आराम से मौके से फरार हो गए. कृष्णा तिवारी के मुताबिक उन्हें लगभग 400 परिवारों के धर्मांतरण की पक्की सूचना मिली थी, लेकिन जब वे पहुंचे तो अंदर मौजूद चौकी इंचार्ज ने मुख्य दरवाजा ही बंद कर दिया.
25 मिनट तक बंद रहा दरवाजा और लगे पुलिस पर आरोप: उनका आरोप है कि उन्हें करीब 25 मिनट तक बाहर खड़ा रखा गया और इसी दौरान पुलिस की देखरेख में लोगों को पीछे के रास्ते से बाहर निकाला गया. दूसरी ओर कार्यक्रम स्थल से बाहर निकली मीना नाम की एक महिला ने बताया कि वे इस ईसाई कमेटी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई थीं. मीना ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वे फिलहाल हिंदू ही हैं, लेकिन पिछले करीब चार सालों से उन्होंने मूर्ति पूजा करना छोड़ दिया है. उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में उन्हें केवल इंसानियत की पूजा करने की बात समझाई गई थी.
आर्थिक लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने की शिकायत दर्ज: हिंदू नेता कृष्णा तिवारी ने यह भी गंभीर आरोप लगाया कि कानपुर में सीधे-सादे लोगों को आर्थिक मदद का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने वाला एक गिरोह सक्रिय है. उनका कहना था कि इस कार्यक्रम में बिना किसी पहचान पत्र या आधार कार्ड की जांच के ही लोगों को सीधे अंदर जाने दिया जा रहा था. मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने काफी मशक्कत के बाद कृष्णा तिवारी को समझा-बुझाकर शांत कराया और थाने ले जाकर पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज की. ग्वालटोली थाना प्रभारी रवि कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि हिंदू संगठन से मिली तहरीर के आधार पर मामले की गहन जांच की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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