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कानपुर में 400 लोगों के धर्मांतरण का आरोप; हिंदू संगठनों ने किया हंगाम, 4 थानों की फोर्स तैनात

पुलिस पर आरोपियों को भगाने का आरोप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक मामला सामने आया है. यहां ईसाई समुदाय के एक बड़े कार्यक्रम के दौरान करीब 400 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के आरोप को लेकर जमकर हंगामा और बवाल देखने को मिला. दूर-दराज के इलाकों से बड़ी संख्या में आए लोगों की मौजूदगी की खबर जैसे ही फैली, हिंदू संगठन के नेता कृष्णा तिवारी भारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर जा पहुंचे.

हालांकि आरोप है कि पुलिस टीम के वहां पहुंचने से पहले ही कई संदिग्ध लोग दूसरे दरवाजे से बाहर निकल भागने में कामयाब हो गए.

400 लोगों के धर्मांतरण की सूचना पर पहुंचे हिंदू नेता. (Video Credit: ETV Bharat) स्थिति संभालने पहुंचे चार थानों के पुलिस कर्मी: मामले की संवेदनशीलता और बिगड़ते माहौल को देखते हुए तुरंत आसपास के करीब चार थानों की पुलिस मौके पर बुलाई गई और स्थिति को नियंत्रित किया गया. हिंदू संगठन के नेता कृष्णा तिवारी ने स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर कड़े सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस ने जानबूझकर देरी की. उनका कहना था कि पुलिस की इसी ढिलाई के चलते मुख्य आरोपी और कार्यक्रम में शामिल लोग आराम से मौके से फरार हो गए. कृष्णा तिवारी के मुताबिक उन्हें लगभग 400 परिवारों के धर्मांतरण की पक्की सूचना मिली थी, लेकिन जब वे पहुंचे तो अंदर मौजूद चौकी इंचार्ज ने मुख्य दरवाजा ही बंद कर दिया.