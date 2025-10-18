बिहार ही नहीं, बल्कि 2027 में भी इंडिया गठबंधन सत्ता में होगी ; अजय राय
कानपुर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मीडिया के समक्ष किया दावा. भाजपा पर मढ़े गई संगीन आरोप.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2025 at 9:04 AM IST
कानपुर : "भाजपा सरकार पूरी तरह से अत्याचार अन्याय कर रही है. जिस तरह से हरिओम वाल्मीकि की हत्या की गई और उसने आखिरी समय में राहुल जी का नाम लिया उसके बाद उसे पीट-पीटकर मारा गया. कहा गया कि हम भाजपा के लोग हैं बाबा के लोग हैं". यह बातें शुक्रवार को कानपुर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहीं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की अब कोई भी चीज नहीं बची है. हरिओम वाल्मीकि की हत्या सरकार की संवेदनहीनता को उजागर करती है. निश्चित तौर पर हम 2027 में सत्ता में आएंगे.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शुक्रवार को रूमा स्थित एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने कानपुर पहुंचे थे. यहां उनके साथ अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी थे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से कहा कि मैं बिहार गया था और मैं फिर से बिहार जाऊंगा निश्चित तौर पर बिहार में परिवर्तन हो रहा है. वहां जो अपने आप को सुशासन बाबू कहते थे वह अब कुशासन बाबू हो गए हैं. बिहार में इस समय केवल शराब की तस्करी हो रही है. जनता इनके अत्याचार और अन्याय से पूरी तरह से ऊब चुकी है. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि इस यात्रा के जरिए देश भर के लोगों में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है. पूरे प्रदेश में इंडिया गठबंधन का माहौल बन गया है. जनता अब राहुल गांधी के साथ जुड़ रही है. इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और 2027 में विश्वनाथ की कृपा से हम सरकार में आएंगे.
कांग्रेस यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सिर्फ जातीय उन्माद फैला कर लोगों को उलझा रही है. उन्हें जाति धर्म के आधार पर बांटने का काम कर रही है. कांग्रेस पार्टी दलित अल्पसंख्यकों सहित सभी जात धर्म के लोगों के साथ खड़ी हुई है और उनके हक के लिए लगातार संघर्ष भी कर रही है. उन्होंने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी वोट चुराकर सरकार बना रही है.
