कानपुर के मोतीझील लॉन में डॉग शो: 20 राज्यों से आए 42 नस्लों के 228 श्वानों ने अपनी अदाओं से जीता लोगों का दिल
आल इंडिया आल ब्रीड्स चैंपियनशिप डॉग शो में 42 नस्लों के 228 श्वानों ने हिस्सा लिया और मेयर ने काऊ मेला कराने का ऐलान किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 10:56 PM IST
कानपुर: शनिवार सुबह करीब 11 बजे जो भी लोग कानपुर की मोतीझील वाली सड़क से गुजर रहे थे, उनकी बायीं ओर बने लॉन में खूबसूरत श्वानों की अठखेलियां देखकर उनकी गाड़ियों पर अपने आप ब्रेक लग जा रहा था. जैसे ही लोग कौतूहलवश लॉन के भीतर पहुंचे, तो वहां बड़ी संख्या में एक से बढ़कर एक शानदार और दुर्लभ नस्ल के श्वान मौजूद थे.
शनिवार को यह खास नजारा नगर निगम और कानपुर कैनल वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से कराए गए 'आल इंडिया आल ब्रीड्स चैंपियनशिप डॉग शो' का था. इस भव्य चैंपियनशिप में देश भर के 20 अलग-अलग राज्यों से आए 42 नस्लों के कुल 228 श्वानों ने हिस्सा लिया और अपनी आकर्षक गतिविधियों से सबका मन मोह लिया.
बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले श्वानों का सम्मान: नगर निगम के पशु चिकित्साधिकारी डॉ. आरके निरंजन ने बताया कि शहर में इस तरह का यह भव्य डॉग शो अब दूसरी बार कराया गया है, जिसे लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है. कार्यक्रम स्थल पर श्वानों के पंजीकरण और टीकाकरण को लेकर विशेषज्ञ डॉक्टरों की विशेष टीमें भी पूरी तरह मुस्तैद रहीं.
जिन श्वान प्रेमियों ने अपने पालतू जानवरों की देखभाल या स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी मांगी, उन्हें डॉक्टरों ने तुरंत उचित परामर्श भी दिया. इस प्रतियोगिता में जिन श्वानों ने अपनी प्रतिभा और अनुशासन से बेहतरीन प्रदर्शन किया, उन्हें निर्णायक मंडल ने विशेष रूप से पुरस्कृत भी किया.
मेयर प्रमिला पांडेय ने की काऊ मेला कराने की घोषणा: इस खास मौके पर पहुंचीं कानपुर की मेयर प्रमिला पांडेय ने कहा कि जिस तरह नगर निगम की ओर से यह शानदार डॉग शो कराया गया है, ठीक उसी तर्ज पर अब शहर में भव्य 'काऊ मेला' भी कराया जाएगा. उन्होंने श्वानों की वफादारी की तारीफ करते हुए कहा कि श्वान इंसानों के लिए सबसे वफादार साथी होते हैं और उनके पास भी एक पालतू श्वान है जो उनका बहुत ख्याल रखता है.
मेयर ने शहरवासियों से एक बेहद भावुक अपील करते हुए कहा कि यदि शहर में कोई व्यक्ति एक श्वान रखता है, तो उसे अपने घर में एक गाय भी जरूर पालनी चाहिए. उन्होंने समझाया कि इस पहल से सड़कों पर बेसहारा घूमने वाली गायों को एक सुरक्षित सहारा मिल जाएगा और उनकी स्थिति बदहाल नहीं होगी, साथ ही उन्होंने बताया कि इस शो में 112 श्वानों का मुफ्त टीकाकरण भी किया गया है.
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