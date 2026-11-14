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कानपुर के मोतीझील लॉन में डॉग शो: 20 राज्यों से आए 42 नस्लों के 228 श्वानों ने अपनी अदाओं से जीता लोगों का दिल

मेयर प्रमिला पांडेय: डॉग शो की तर्ज पर अब शहर में जल्द ही कराया जाएगा भव्य काऊ मेला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: शनिवार सुबह करीब 11 बजे जो भी लोग कानपुर की मोतीझील वाली सड़क से गुजर रहे थे, उनकी बायीं ओर बने लॉन में खूबसूरत श्वानों की अठखेलियां देखकर उनकी गाड़ियों पर अपने आप ब्रेक लग जा रहा था. जैसे ही लोग कौतूहलवश लॉन के भीतर पहुंचे, तो वहां बड़ी संख्या में एक से बढ़कर एक शानदार और दुर्लभ नस्ल के श्वान मौजूद थे.

शनिवार को यह खास नजारा नगर निगम और कानपुर कैनल वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से कराए गए 'आल इंडिया आल ब्रीड्स चैंपियनशिप डॉग शो' का था. इस भव्य चैंपियनशिप में देश भर के 20 अलग-अलग राज्यों से आए 42 नस्लों के कुल 228 श्वानों ने हिस्सा लिया और अपनी आकर्षक गतिविधियों से सबका मन मोह लिया.

कानपुर की मेयर प्रमिला पांडेय. (Video Credit: ETV Bharat) बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले श्वानों का सम्मान: नगर निगम के पशु चिकित्साधिकारी डॉ. आरके निरंजन ने बताया कि शहर में इस तरह का यह भव्य डॉग शो अब दूसरी बार कराया गया है, जिसे लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है. कार्यक्रम स्थल पर श्वानों के पंजीकरण और टीकाकरण को लेकर विशेषज्ञ डॉक्टरों की विशेष टीमें भी पूरी तरह मुस्तैद रहीं. 20 राज्यों से आए 228 डॉग्स ने दिखाए करतब. (Photo Credit: ETV Bharat) जिन श्वान प्रेमियों ने अपने पालतू जानवरों की देखभाल या स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी मांगी, उन्हें डॉक्टरों ने तुरंत उचित परामर्श भी दिया. इस प्रतियोगिता में जिन श्वानों ने अपनी प्रतिभा और अनुशासन से बेहतरीन प्रदर्शन किया, उन्हें निर्णायक मंडल ने विशेष रूप से पुरस्कृत भी किया. श्वान पालने के साथ हर व्यक्ति को एक गाय भी पालनी चाहिए: मेयर प्रमिला पांडेय (Photo Credit: ETV Bharat)