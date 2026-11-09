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कानपुर में दीपावली की आतिशबाजी के बाद हवा हुई जहरीली: खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI, प्रशासन और विशेषज्ञ अलर्ट

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े आए सामने: किदवई नगर,कल्याणपुर और अहिरवां में भी हवा बेहद खराब. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: दीपावली पर जहां लोगों ने रविवार देर रात तक जमकर आतिशबाजी की और आसमान रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा, वहीं पटाखों के धुएं ने शहर की हवा को जहरीला बना दिया. सोमवार सुबह कई इलाकों में धुंध और प्रदूषण का असर साफ नजर आया. मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय के मुताबिक, दीपावली की रात पटाखों से निकला धुआं सुबह तक वातावरण में बना रहा. इसके साथ कोहरे ने भी स्थिति को और खराब कर दिया, जिससे कई स्थानों पर वायु प्रदूषण का स्तर सामान्य मानकों से काफी अधिक दर्ज किया गया.

प्रदूषण बढ़ने पर N-95 मास्क पहनने की सलाह: मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने कहा कि सोमवार को कानपुर में वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए लोगों को घर से बाहर निकलते समय N-95 मास्क पहनना चाहिए. वातावरण में अधिक धुंध होने के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है. उन्होंने लोगों को प्रदूषण के संपर्क में आने से बचने की सलाह दी.

एन-95 मास्क पहनकर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह, बढ़ते प्रदूषण से शहरवासियों की बढ़ी चिंता. (Photo Credit: ETV Bharat) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, 8 नवंबर की दोपहर तक कानपुर के अलग-अलग इलाकों में प्रदूषण का स्तर सामान्य मानक से करीब चार गुना अधिक था. हालांकि, दीपावली की रात आतिशबाजी के बाद स्थिति और बिगड़ गई. मौसम विशेषज्ञ के अनुसार, इसके बाद कई स्थानों पर प्रदूषण का स्तर सामान्य मानक से पांच गुना से भी अधिक दर्ज किया गया. कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब: दीपावली के उत्सव के बाद शहर की करीब 50 लाख आबादी के लिए चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े सामने आए. रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशनों से जारी आंकड़ों में कानपुर के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 के पार पहुंच गया. इनमें जाजमऊ और नेहरू नगर की स्थिति विशेष रूप से खराब रही. रियल टाइम स्टेशन के आंकड़ों के मुताबिक, जाजमऊ में AQI 306 और नेहरू नगर में 316 दर्ज किया गया. कल्याणपुर में यह 306, जबकि अहिरवां में 267 रहा. बर्रा-2 और दबौली में AQI 243, गोविंद नगर में 230 और गुमटी नंबर-5 में 280 दर्ज किया गया.