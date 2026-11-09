कानपुर में दीपावली की आतिशबाजी के बाद हवा हुई जहरीली: खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI, प्रशासन और विशेषज्ञ अलर्ट
कानपुर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. जाजमऊ और नेहरू नगर में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 5:13 PM IST
कानपुर: दीपावली पर जहां लोगों ने रविवार देर रात तक जमकर आतिशबाजी की और आसमान रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा, वहीं पटाखों के धुएं ने शहर की हवा को जहरीला बना दिया. सोमवार सुबह कई इलाकों में धुंध और प्रदूषण का असर साफ नजर आया. मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय के मुताबिक, दीपावली की रात पटाखों से निकला धुआं सुबह तक वातावरण में बना रहा. इसके साथ कोहरे ने भी स्थिति को और खराब कर दिया, जिससे कई स्थानों पर वायु प्रदूषण का स्तर सामान्य मानकों से काफी अधिक दर्ज किया गया.
प्रदूषण बढ़ने पर N-95 मास्क पहनने की सलाह: मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने कहा कि सोमवार को कानपुर में वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए लोगों को घर से बाहर निकलते समय N-95 मास्क पहनना चाहिए. वातावरण में अधिक धुंध होने के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है. उन्होंने लोगों को प्रदूषण के संपर्क में आने से बचने की सलाह दी.
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, 8 नवंबर की दोपहर तक कानपुर के अलग-अलग इलाकों में प्रदूषण का स्तर सामान्य मानक से करीब चार गुना अधिक था. हालांकि, दीपावली की रात आतिशबाजी के बाद स्थिति और बिगड़ गई. मौसम विशेषज्ञ के अनुसार, इसके बाद कई स्थानों पर प्रदूषण का स्तर सामान्य मानक से पांच गुना से भी अधिक दर्ज किया गया.
कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब: दीपावली के उत्सव के बाद शहर की करीब 50 लाख आबादी के लिए चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े सामने आए. रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशनों से जारी आंकड़ों में कानपुर के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 के पार पहुंच गया. इनमें जाजमऊ और नेहरू नगर की स्थिति विशेष रूप से खराब रही.
रियल टाइम स्टेशन के आंकड़ों के मुताबिक, जाजमऊ में AQI 306 और नेहरू नगर में 316 दर्ज किया गया. कल्याणपुर में यह 306, जबकि अहिरवां में 267 रहा. बर्रा-2 और दबौली में AQI 243, गोविंद नगर में 230 और गुमटी नंबर-5 में 280 दर्ज किया गया.
जाजमऊ और नेहरू नगर में प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक: आंकड़ों के अनुसार, जाजमऊ और नेहरू नगर में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही. उत्तर-पश्चिमी हवाओं के असर के बीच कल्याणपुर में भी प्रदूषण का स्तर काफी अधिक दर्ज किया गया. वहीं, अहिरवां में भारी वाहनों की आवाजाही के कारण धूल के महीन कणों की मात्रा अधिक रहने की बात सामने आई.
इसके अलावा एफटीआई किदवई नगर में AQI 154 और आईआईटी कानपुर में 193 दर्ज किया गया. इन आंकड़ों से साफ है कि दीपावली के बाद शहर के अलग-अलग इलाकों में प्रदूषण का स्तर अलग-अलग रहा.
प्रदूषण मापक केंद्रों पर दर्ज हुए ये आंकड़े: उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी एक अन्य आंकड़ा सूची में किदवई नगर का AQI 223, नेहरू नगर का 238 और एनएसआई कल्याणपुर का 245 दर्ज किया गया. ये आंकड़े रियल टाइम स्टेशनों से मिले आंकड़ों से अलग हैं. इसलिए दोनों सूचियों को अलग-अलग समय या निगरानी स्रोतों के आंकड़ों के रूप में देखा जाना चाहिए.
हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों के आंकड़ों में पीएम 2.5 की मात्रा 106 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर और पीएम 10 की मात्रा 189 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर दर्ज की गई. इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड 768 पीपीबी, सल्फर डाइऑक्साइड 8 पीपीबी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 10 पीपीबी दर्ज की गई. ये आंकड़े दीपावली के बाद शहर की वायु गुणवत्ता पर पड़े असर को दर्शाते हैं.
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