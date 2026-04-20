Diabetes से बचाव का आसान फॉर्मूला; वजन रखें नियंत्रित, हर हफ्ते करें 150 मिनट एक्सरसाइज, हार जाएगी डायबिटीज
कानपुर जीएसवीएम मेडिकल काॅलेज के वरिष्ठ चिकित्सक डाॅ. एसके गौतम के अनुसार खराब लाइफस्टाइल, वायु प्रदूषण भी डायबिटीज का कारण.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 12:05 PM IST
कानपुर : कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का जिक्र होते ही मरीज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. कमोबेश उतनी ही टेंशन मरीज को तब होती है जब उसे डायबिटीज के चपेट में होने की बात पता चलती है. आम धारणा है कि इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है. हालांकि ऐसा नहीं है, दिनचर्या और जीवन शैली में थोड़ा चेंज से यह गंभीर बीमारी भी छू मंतर हो जाएगी. यह कहना है कि कानपुर जीएसवीएम मेडिकल काॅलेज के वरिष्ठ चिकित्सक डाॅ. एसके गौतम का.
ईटीवी भारत से बातचीत में डाॅ. एसके गौतम ने बताया कि वर्तमान समय में लोगों की लाइफस्टाइल बदल गई है. असमय भोजन, सोना समेत तमाम गतिविधियों में अनियमितता से लोग डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं. असंतुलित जीवनशैली से शरीर में इंसुलिन रेजिसटेंस बढ़ता है और डायबिटीज का कारण बनता है. ऐसे में लोग मोटापा का शिकार हो जाते हैं. इसे ट्रंकल ओबेसिटी कहा जाता है. जिसमें पेट बाहर की ओर निकला दिखता है.
डाॅ. एसके गौतम के अनुसार डायबिटीज को लाइफस्टाइल डिजीज ही कहा जाता है. अगर हम अपनी जीवनशैली में सुधार कर लेंगे तो डायबिटीज हमसे दूर ही रहेगी. बीते कुछ सालों में हुए शोध से इलाज के बाद प्री-डायबिटीक मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं. इसके अलावा शरीर का वजन नियंत्रित करके, पूरे हफ्ते में 150 मिनट की एक्सरसाइज जैसी साधारण आदतें अपनाकर डायबिटीज को हराया जा सकता है.
एचबीवनएसी की मात्रा 5.4 के पार तो हो जाएं सतर्क : डाॅ. एसके गौतम ने बताया कि अगर किसी मरीज की एचबीवनएसी की मात्रा 5.4 से अधिक हो रही है तो उसे सतर्क हो जाना चाहिए. यह मात्रा 6.4 तक पहुंचने पर माना जाता है मरीज प्री डायबिटीक हो चुका है. ऐसे में उसे फौरन ही अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए और चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए. इसके बाद अगर मात्रा 7 तक पहुंचती है तो मरीज को दवाइयों की जरूरत पड़ने लगती है.
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