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Diabetes से बचाव का आसान फॉर्मूला; वजन रखें नियंत्रित, हर हफ्ते करें 150 मिनट एक्सरसाइज, हार जाएगी डायबिटीज

जानें, डायबिटीज से बचाव के उपाय. ( Photo Credit : ETV Bharat )