ETV Bharat / state

Diabetes से बचाव का आसान फॉर्मूला; वजन रखें नियंत्रित, हर हफ्ते करें 150 मिनट एक्सरसाइज, हार जाएगी डायबिटीज

कानपुर जीएसवीएम मेडिकल काॅलेज के वरिष्ठ चिकित्सक डाॅ. एसके गौतम के अनुसार खराब लाइफस्टाइल, वायु प्रदूषण भी डायबिटीज का कारण.

जानें, डायबिटीज से बचाव के उपाय.
जानें, डायबिटीज से बचाव के उपाय. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 12:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का जिक्र होते ही मरीज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. कमोबेश उतनी ही टेंशन मरीज को तब होती है जब उसे डायबिटीज के चपेट में होने की बात पता चलती है. आम धारणा है कि इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है. हालांकि ऐसा नहीं है, दिनचर्या और जीवन शैली में थोड़ा चेंज से यह गंभीर बीमारी भी छू मंतर हो जाएगी. यह कहना है कि कानपुर जीएसवीएम मेडिकल काॅलेज के वरिष्ठ चिकित्सक डाॅ. एसके गौतम का.

जानकारी देते जीएसवीएम मेडिकल काॅलेज के वरिष्ठ चिकित्सक डाॅ. एसके गौतम. (Video Credit : ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बातचीत में डाॅ. एसके गौतम ने बताया कि वर्तमान समय में लोगों की लाइफस्टाइल बदल गई है. असमय भोजन, सोना समेत तमाम गतिविधियों में अनियमितता से लोग डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं. असंतुलित जीवनशैली से शरीर में इंसुलिन रेजिसटेंस बढ़ता है और डायबिटीज का कारण बनता है. ऐसे में लोग मोटापा का शिकार हो जाते हैं. इसे ट्रंकल ओबेसिटी कहा जाता है. जिसमें पेट बाहर की ओर निकला दिखता है.

मधुमेह से बचाव के लिए ये भी जरूरी.
मधुमेह से बचाव के लिए ये भी जरूरी. (Photo Credit : ETV Bharat)

डाॅ. एसके गौतम के अनुसार डायबिटीज को लाइफस्टाइल डिजीज ही कहा जाता है. अगर हम अपनी जीवनशैली में सुधार कर लेंगे तो डायबिटीज हमसे दूर ही रहेगी. बीते कुछ सालों में हुए शोध से इलाज के बाद प्री-डायबिटीक मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं. इसके अलावा शरीर का वजन नियंत्रित करके, पूरे हफ्ते में 150 मिनट की एक्सरसाइज जैसी साधारण आदतें अपनाकर डायबिटीज को हराया जा सकता है.

मधुमेह से बचाव के टिप्सय
मधुमेह से बचाव के टिप्सय (Photo Credit : ETV Bharat)

एचबीवनएसी की मात्रा 5.4 के पार तो हो जाएं सतर्क : डाॅ. एसके गौतम ने बताया कि अगर किसी मरीज की एचबीवनएसी की मात्रा 5.4 से अधिक हो रही है तो उसे सतर्क हो जाना चाहिए. यह मात्रा 6.4 तक पहुंचने पर माना जाता है मरीज प्री डायबिटीक हो चुका है. ऐसे में उसे फौरन ही अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए और चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए. इसके बाद अगर मात्रा 7 तक पहुंचती है तो मरीज को दवाइयों की जरूरत पड़ने लगती है.

यह भी पढ़ें : रोजाना सिर्फ एक कप चाय हार्ट अटैक और डायबिटीज जैसी बीमारियों से बचा सकती है जान, पर कौन सी TEA, जानिए ...

यह भी पढ़ें : भीगी हुई मेथी सिर्फ डायबिटीज ही नहीं बल्कि कई गंभीर बीमारियों में भी है बहुत फायदेमंद, जानें कैसे?

TAGGED:

DIABETES
AIR POLLUTION DIABETES
WORLD DIABETES DAY
MEASURES TO PREVENT DIABETES
PREVENTION OF DIABETES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.