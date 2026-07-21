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शराब पार्टी में मामूली बहस के बाद दोस्त को पत्थर से कूचकर मार डाला, बचाने में दो की हालत गंभीर

कानपुर में नवाबगंज थाना क्षेत्र के बनियापुरवा इलाके में हुई सनसनीखेज वारदात.

कानपुर में दोस्त की हत्या.
कानपुर में दोस्त की हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 7:54 AM IST

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कानपुर : नवाबगंज थाना क्षेत्र के बनियापुरवा इलाके में रविवार शाम शराब के नशे में हुए विवाद में दोस्तों के बीच हुई कहासुनी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. विवाद के दौरान ईंट-पत्थरों से हमला कर एक युवक की जान ले ली. जबकि उसे बचाने पहुंचे भाई और साथी को आरोपियों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना के बाद से आरोपी फरार हैं. पुलिस पांच संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.




नवाबगंज थाना क्षेत्र के भोपालपुरवा निवासी अमित निषाद का आरोप है कि रविवार शाम करीब 4:30 बजे बनियापुरवा निवासी विशाल उर्फ विसल्ली, सनी और उनके 4-5 अज्ञात साथी उसके भाई विशाल (28) को घर से अपने साथ ले गए थे. जहां रास्ते में धनऊपुरवा गांव में शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ. हालांकि वहां मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर सभी को शांत करा दिया था.

अमित के मुताबिक गांव लौटते समय शाम करीब 6:30 बजे गंगा बैराज-बिठूर हाईवे के पास दोनों के बीच फिर से कहासुनी हो हुई, जो हिंसक झड़प में बदल गई. आरोपियों ने विशाल पर ईंट-पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया. बीच-बचाव करने आए भाई पुनीत और उसके साथी राहुल को भी आरोपियों ने बुरी तरह पीटकर मरणासन्न कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने सभी घायलों को हैलट अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने विशाल को मृत घोषित कर दिया.

डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बातया कि घटना की सूचना मिलने पर एडीसीपी डॉ. अर्चना सिंह समेत थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. परिजनों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपियों को पकड़ने के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है. फिलहाल पांच संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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