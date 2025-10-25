ETV Bharat / state

किसानों को सलाह; रबी सीजन में इन फसलों की बुवाई से होगी आय में भारी वृद्धि, इन बातों का रखना होगा ध्यान

कानपुर के राजकीय कृषि बीज भंडारों पर दलहनी एवं तिलहनी फसलों की उच्च उत्पादक प्रजातियां मौजूद हैं.

रबी फसलों की बुवाई में रखें कुछ बातों का ध्यान.
रबी फसलों की बुवाई में रखें कुछ बातों का ध्यान. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 7:22 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : खरीफ की फसलों की कटाई के साथ ही अब किसान रबी सीजन की फसलों की तैयारी में भी जुट गए हैं. कृषि विभाग की ओर से किसानों को इस बार फसल चक्र के मुताबिक बुवाई करने के लिए विशेष सलाह दी गई है. फसल चक्र के अनुसार बुवाई से उत्पादन के साथ-साथ मिट्टी की उर्वरता और जल संतुलन बना रहता है. वर्तमान में दलहनी और तिलहनी फसलों की बुवाई का समय है. ऐसे में कृषि विभाग की ओर से राजकीय कृषि बीज भंडारों पर दलहनी एवं तिलहनी फसलों की उच्च उत्पादक प्रजातियां उपलब्ध कराई गई हैं. कृषि विभाग का दावा है कि इन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अधिक होने से किसानों को इनकी खेती करने से आय में वृद्धि होगी.


फसलों की बुवाई के दौरान बरतनी होगी यह सावधानियां

उप कृषि निदेशक डॉ. आरएस वर्मा ने बताया कि सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता के अनुसार ही हमें फसल का चयन करना चाहिए. अगर खेत में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है तो खरीफ में उगाई गई कपास के बाद चना या फिर मूंगफली के बाद गेहूं का चयन करना चाहिए. इन फसलों को रबी के सीजन में हल्की ठंड और एक निश्चित मात्रा में नमी की जरूरत होती है. दलहनी एवं तिलहनी फसलों की बुवाई करते समय किसानों को कुछ विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. इनमें से कुछ बातें प्रमुख हैं.



-खरीफ की फसलों की कटाई के बाद फसल अवशेषों का उचित प्रबंध करें उन्हें कभी भी खेतों में न ही नष्ट करें और न ही जलाएं.

-खेतों की जुताई/पलटाई कर पूसा डी-कंपोजर का ही प्रयोग करें ताकि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति बढ़ सके.

-फसलों की लाइन से बुवाई करें ताकि खरपतवार नियंत्रण एवं सिंचाई में सुविधा हो.

-लाइन बुवाई से कम बीज व संतुलित उर्वरक का प्रयोग होता है तथा बीजों को राइजोबियम कल्चर से शोधित करने पर अधिक कल्ले व उत्पादन प्राप्त होता है.

राजकीय कृषि बीज भंडार पर उपलब्ध बीजों की प्रजातियां

उप कृषि निदेशक डॉ. आरएस वर्मा ने बताया कि जनपद के सभी राजकीय कृषि बीज भंडारों पर 50% अनुदान पर उच्च उत्पादक प्रजातियां उपलब्ध हैं. इनमें चना-आरविजी-204, मटर-आईपीएफडी-9-2, आईपीएफडी-12-2, राई/सरसों- गिरिराज ,पीएम-32, सीएस-61, सीएस-58 इनके अलावा राई/सरसों के निशुल्क मिनिकिट भी है. इन उच्च उत्पादक प्रजातियों के बीज किसान ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी बुकिंग करके प्राप्त कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें : कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने बताया फॉर्मूला, AI और स्मार्ट फॉर्मिंग से बदलेगी किसानों की तकदीर

यह भी पढ़ें : यूपी के सस्ते सरकारी बीजों का 'काला बाजार' गुलजार, ऊंची कीमत दो जितना चाहो उतना लो, किसान परेशान

TAGGED:

ADVICE TO FARMERS
RABI SEASON CROPS
ADVICE TO FARMERS OF KANPUR
खेती किसानी
ADVICE TO FARMERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.