किसानों को सलाह; रबी सीजन में इन फसलों की बुवाई से होगी आय में भारी वृद्धि, इन बातों का रखना होगा ध्यान
कानपुर के राजकीय कृषि बीज भंडारों पर दलहनी एवं तिलहनी फसलों की उच्च उत्पादक प्रजातियां मौजूद हैं.
कानपुर : खरीफ की फसलों की कटाई के साथ ही अब किसान रबी सीजन की फसलों की तैयारी में भी जुट गए हैं. कृषि विभाग की ओर से किसानों को इस बार फसल चक्र के मुताबिक बुवाई करने के लिए विशेष सलाह दी गई है. फसल चक्र के अनुसार बुवाई से उत्पादन के साथ-साथ मिट्टी की उर्वरता और जल संतुलन बना रहता है. वर्तमान में दलहनी और तिलहनी फसलों की बुवाई का समय है. ऐसे में कृषि विभाग की ओर से राजकीय कृषि बीज भंडारों पर दलहनी एवं तिलहनी फसलों की उच्च उत्पादक प्रजातियां उपलब्ध कराई गई हैं. कृषि विभाग का दावा है कि इन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अधिक होने से किसानों को इनकी खेती करने से आय में वृद्धि होगी.
फसलों की बुवाई के दौरान बरतनी होगी यह सावधानियां
उप कृषि निदेशक डॉ. आरएस वर्मा ने बताया कि सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता के अनुसार ही हमें फसल का चयन करना चाहिए. अगर खेत में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है तो खरीफ में उगाई गई कपास के बाद चना या फिर मूंगफली के बाद गेहूं का चयन करना चाहिए. इन फसलों को रबी के सीजन में हल्की ठंड और एक निश्चित मात्रा में नमी की जरूरत होती है. दलहनी एवं तिलहनी फसलों की बुवाई करते समय किसानों को कुछ विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. इनमें से कुछ बातें प्रमुख हैं.
-खरीफ की फसलों की कटाई के बाद फसल अवशेषों का उचित प्रबंध करें उन्हें कभी भी खेतों में न ही नष्ट करें और न ही जलाएं.
-खेतों की जुताई/पलटाई कर पूसा डी-कंपोजर का ही प्रयोग करें ताकि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति बढ़ सके.
-फसलों की लाइन से बुवाई करें ताकि खरपतवार नियंत्रण एवं सिंचाई में सुविधा हो.
-लाइन बुवाई से कम बीज व संतुलित उर्वरक का प्रयोग होता है तथा बीजों को राइजोबियम कल्चर से शोधित करने पर अधिक कल्ले व उत्पादन प्राप्त होता है.
राजकीय कृषि बीज भंडार पर उपलब्ध बीजों की प्रजातियां
उप कृषि निदेशक डॉ. आरएस वर्मा ने बताया कि जनपद के सभी राजकीय कृषि बीज भंडारों पर 50% अनुदान पर उच्च उत्पादक प्रजातियां उपलब्ध हैं. इनमें चना-आरविजी-204, मटर-आईपीएफडी-9-2, आईपीएफडी-12-2, राई/सरसों- गिरिराज ,पीएम-32, सीएस-61, सीएस-58 इनके अलावा राई/सरसों के निशुल्क मिनिकिट भी है. इन उच्च उत्पादक प्रजातियों के बीज किसान ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी बुकिंग करके प्राप्त कर सकते हैं.
