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कानपुर के आसपास कस्बों में चलने वाले प्राइवेट हॉस्पिटलों पर प्रशासन का शिंकजा, एक अस्पताल सील, एक को नोटिस

कानपुर: कुछ दिनों पहले बिठूर थाना क्षेत्र के निजी अस्पताल में एक बच्चे की मौत के बाद जिला प्रशासन के आला अफसरों ने उस अस्पताल को सील करा दिया था. उसी तरह की कोई घटना फिर न हो, इसके लिए डीएम के निर्देश पर गुरुवार को नर्वल तहसील में निजी अस्पतालों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया. इसमें पहले दिन ही एसडीएम नर्वल विवेक मिश्रा ने भारी खामियां मिलने पर एक निजी अस्पताल को सील कर दिया. वहीं महाराजपुर-हाथीपुर हाइवे पर संचालित निजी अस्पताल के संचालक को नोटिस जारी की है.



एसडीएम ने क्यों लिया एक्शन: एसडीएम नर्वल विवेक कुमार मिश्रा ने बताया कि मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज सीएचसी सरसौल अविनाश यादव एवं थाना महाराजपुर पुलिस बल के साथ संयुक्त टीम के सदस्यों संग जब नरवल मोड़ स्थित श्रेयांस अस्पताल का निरीक्षण किया तो यहां बिना पंजीकरण के मरीजों को भर्ती कर इलाज किए जाने का मामला सामने आया. मौके पर न तो कोई पंजीकरण अभिलेख मिले और न ही डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध था. गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर अस्पताल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया तथा मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज को संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए.



केयरटेकर नहीं दिखा सका कोई कागज: इसके बाद टीम ने महाराजपुर-हाथीपुर हाईवे पर ओवरब्रिज के निकट संचालित आरएस अस्पताल की जांच की. यहां ऑक्सीजन सिलेंडर, ड्रिप व सात-आठ स्ट्रेचर बेड सहित अस्पताल संचालित होने के पर्याप्त साक्ष्य मिले, हालांकि मौके पर कोई मरीज, डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ उपस्थित नहीं था. केवल एक केयरटेकर मिला, जो कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी करने, अस्पताल का बोर्ड हटवाने तथा यदि अस्पताल का संचालन नहीं किया जा रहा है तो सभी चिकित्सा संबंधी उपकरण तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए।



डीएम क्या बोले: कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि शहर में अब तहसीलवार निजी अस्पतालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा. जहां कमियां या खामियां होंगी, उन अस्पतालों को फौरन सील करा देंगे. किसी को लापरवाही के लिए बख्शा नहीं जाएगा.