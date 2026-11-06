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कानपुर प्रशासन ने हटाया कब्जा, डेढ़ करोड़ का तालाब फिर हुआ सरकारी, अब भूमाफियाओं पर दर्ज होगी FIR

तालाब की जमीन पर प्रशासन का कब्जा. ( Photo Credit; Kanpur administration )

कानपुर : धनतेरस पर कानपुर के घाटमपुर स्थित पतारा गांव के ग्रामीणों को उनका बरसों पुराना तालाब वापस मिल गया. फर्जी दस्तावेजों के सहारे जिस सरकारी तालाब को भूमाफियाओं ने अपनी निजी संपत्ति बना लिया था, उसे प्रशासन ने कड़ी जांच के बाद दोबारा सरकारी तालाब के रूप में दर्ज कर लिया है. करीब 1.5 करोड़ रुपये की इस बेशकीमती जमीन से कब्जा हटने और राजस्व अभिलेखों में इसका पुराना स्वरूप बहाल होने से ग्रामीणों में भारी खुशी का माहौल है.

पूरा मामला घाटमपुर तहसील क्षेत्र के पतारा गांव की गाटा संख्या 2009 से जुड़ा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 0.548 हेक्टेयर है. कुछ भूमाफियाओं ने कूटरचित और फर्जी कागजातों के आधार पर तालाब की इस सरकारी जमीन को अपने नाम निजी भूमि के रूप में दर्ज करा लिया था. इसके बाद जमीन का स्वरूप भी पूरी तरह बदल दिया गया था.