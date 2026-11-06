कानपुर प्रशासन ने हटाया कब्जा, डेढ़ करोड़ का तालाब फिर हुआ सरकारी, अब भूमाफियाओं पर दर्ज होगी FIR
भूमाफियाओं ने फर्जी कागजातों के आधार पर सरकारी तालाब की जमीन को अपने नाम निजी भूमि के रूप में दर्ज करा लिया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 8:23 PM IST
कानपुर : धनतेरस पर कानपुर के घाटमपुर स्थित पतारा गांव के ग्रामीणों को उनका बरसों पुराना तालाब वापस मिल गया. फर्जी दस्तावेजों के सहारे जिस सरकारी तालाब को भूमाफियाओं ने अपनी निजी संपत्ति बना लिया था, उसे प्रशासन ने कड़ी जांच के बाद दोबारा सरकारी तालाब के रूप में दर्ज कर लिया है. करीब 1.5 करोड़ रुपये की इस बेशकीमती जमीन से कब्जा हटने और राजस्व अभिलेखों में इसका पुराना स्वरूप बहाल होने से ग्रामीणों में भारी खुशी का माहौल है.
पूरा मामला घाटमपुर तहसील क्षेत्र के पतारा गांव की गाटा संख्या 2009 से जुड़ा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 0.548 हेक्टेयर है. कुछ भूमाफियाओं ने कूटरचित और फर्जी कागजातों के आधार पर तालाब की इस सरकारी जमीन को अपने नाम निजी भूमि के रूप में दर्ज करा लिया था. इसके बाद जमीन का स्वरूप भी पूरी तरह बदल दिया गया था.
मामले की शिकायत हुई तो जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कराने के निर्देश दिए. जांच में धांधली की पुष्टि होते ही एसडीएम घाटमपुर अविचल प्रताप सिंह ने त्वरित न्यायिक प्रक्रिया पूरी करते हुए जमीन को पुनः सरकारी तालाब के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया. घाटमपुर एसडीएम अविचल प्रताप सिंह ने बताया कि सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.
उन्होंने कहा, प्रशासन ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत सख्त कदम उठाएगा. एसडीएम ने बताया कि फर्जीवाड़े में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा. न्यायिक आदेश जारी करने के बाद एसडीएम अविचल प्रताप सिंह घाटमपुर कस्बा स्थित प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ मंदिर पहुंचे. वहां उन्होंने बाबा बैजनाथ के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और जिस कलम से तालाब को वापस सरकारी दर्ज करने का ऐतिहासिक आदेश लिखा गया था, उस कलम को श्रद्धापूर्वक बाबा के चरणों में सुपुर्द कर दिया.
यह भी पढ़ें : धनतेरस पर बाजारों में धनवर्षा, लाइट वेट ज्वेलरी की डिमांड, गाड़ियां भी खूब बिकीं