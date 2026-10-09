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"संकल्प" में 15 बार पैर छूकर दिल में उतर गए थे नाना पाटेकर, अभिनेता उमेश शुक्ला ने सुनाईं अनसुनी-अनकही बातें

पढ़ें कानपुर के रहने वाले बाॅलीवुड अभिनेता उमेश शुक्ला से संवाददाता दीपेंद्र द्विवेदी की खास बातचीत.

नाना पाटेकर की अनसुने-अनकहे संस्मरण.
नाना पाटेकर की अनसुने-अनकहे संस्मरण. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 9, 2026 at 10:27 AM IST

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कानपुर : सदी के महान और बेबाक अभिनेताओं में शुमार नाना पाटेकर के निधन से देश और पूरा बॉलीवुड स्तब्ध है. खेल, कला और सिनेमा जगत से जुड़े लोग उन्हें अपने-अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं. इसी कड़ी में कानपुर के श्याम नगर निवासी और बॉलीवुड अभिनेता उमेश शुक्ला ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में नाना पाटेकर के साथ बिताए लम्हे और संस्मरण साझा किए. नाना पाटेकर के अचानक चले जाने से वह गहरे दुख में हैं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहे हैं.

बाॅलीवुड अभिनेता उमेश शुक्ला ने सुनाए फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर के अनसुने के किस्से. (Video Credit : ETV Bharat)


ईटीवी भारत से बातचीत में उमेश शुक्ला ने बताया कि फिल्म 'संकल्प' में उन्हें गुरु की भूमिका मिली थी. नाना पाटेकर उनके शिष्य के रूप में थे. नाना साहब इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद अपने किरदार को पूरी शिद्दत से जीते थे. सीन की मांग और तकनीकी वजहों से उन्हें करीब 15 बार मेरे चरण स्पर्श करने पड़े. हर बार जब वह पैर छूते तो महसूस होता कि वह कोई अभिनय नहीं कर रहे, बल्कि अपने गुरु के प्रति वास्तविक आदर और सम्मान प्रकट कर रहे हैं.

नाना पाटेकर के साथ फिल्म में अभिनेता उमेश शुक्ला.
नाना पाटेकर के साथ फिल्म में अभिनेता उमेश शुक्ला. (Photo Credit : ETV Bharat)


नाना साहब जब भी सेट पर चाय आती तो पहले कहते, अरे भाई, पहले गुरु जी को चाय लाओ. जब मेरी चाय आ जाती, तभी वह अपनी चाय पीते थे. वह राइटर के लिखे डायलॉग्स पर ही फोकस करते थे और कभी खुद से बदलाव नहीं करते थे. हाथ से डायलॉग लिखकर याद करने की उनकी आदत की वजह से वह सेट पर कभी संवाद नहीं भूलते थे.

नाना पाटेकर के साथ फिल्म में अभिनेता उमेश शुक्ला.
नाना पाटेकर के साथ फिल्म में अभिनेता उमेश शुक्ला. (Photo Credit : ETV Bharat)
बद्रीनाथ में बसने का था सपना : उमेश शुक्ला ने बताया कि जब उन्होंने नाना से पूछा कि 365 दिन के साल में उन्होंने हजारों शो कैसे किए तो नाना पाटेकर ने मुस्कुराकर कहा था कि वह एक-एक दिन में 5 से 6 शो तक किया करते थे. इसके अलावा व्यक्तिगत जिंदगी को लेकर बेहद भावुक इच्छा भी साझा की थी. नाना साहब ने कहा था कि दो-एक पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद वह सब कुछ अपने परिवार को सौंपकर बद्रीनाथ के पास किसी गांव में बस जाएंगे.
फिल्म अभिनेता अजय देवगन के साथ उमेश शुक्ला.
फिल्म अभिनेता अजय देवगन के साथ उमेश शुक्ला. (Photo Credit : ETV Bharat)
फिल्म के एक दृश्य में अभिनेता उमेश शुक्ला.
फिल्म के एक दृश्य में अभिनेता उमेश शुक्ला. (Photo Credit : ETV Bharat)

कानपुर के श्याम नगर के रहने वाले उमेश शुक्ला 80 वर्ष के हो चुके हैं. चेहरे पर उम्र की झुर्रियां साफ दिखती हैं. इसके बावजूद अभिनय के प्रति उनका जुनून आज भी किसी युवा से कम नहीं है. बचपन से ही उनका सपना बॉलीवुड में जाने और खुद के निर्देशन में फिल्म बनाने का था. हालांकि, निर्देशन का सपना पूरा न होने पर उन्होंने अभिनय की राह चुनी. साल 2013 में उन्हें मशहूर टीवी शो 'सावधान इंडिया' से पहला बड़ा ब्रेक मिला. इसके बाद उन्होंने कई शॉर्ट फिल्मों में काम किया और धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाई.

फिल्म अभिनेताओं के साथ उमेश शुक्ला.
फिल्म अभिनेताओं के साथ उमेश शुक्ला. (Photo Credit : ETV Bharat)
'बाला' से मिली बड़ी पहचान, 'भैया जी' और 'रेड-2' जैसी फिल्मों में दिखाया दम : उमेश शुक्ला को असल पहचान आयुष्मान खुराना स्टारर सुपरहिट फिल्म 'बाला' से मिली,. जिसमें उन्होंने 'नाना' का यादगार किरदार निभाया था. दर्शकों ने उनके अभिनय की खूब तारीफ की. इसके बाद उन्होंने लगातार कई बड़ी और चर्चित फिल्मों में अपनी कला का प्रदर्शन किया. उमेश शुक्ला ने भैया जी (मनोज बाजपेयी के साथ), रेड-2 (अजय देवगन के साथ), खुदीराम बोस, गालिब समेत कई फिल्मों में काम किया है.

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