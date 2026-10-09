"संकल्प" में 15 बार पैर छूकर दिल में उतर गए थे नाना पाटेकर, अभिनेता उमेश शुक्ला ने सुनाईं अनसुनी-अनकही बातें
पढ़ें कानपुर के रहने वाले बाॅलीवुड अभिनेता उमेश शुक्ला से संवाददाता दीपेंद्र द्विवेदी की खास बातचीत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 10:27 AM IST
कानपुर : सदी के महान और बेबाक अभिनेताओं में शुमार नाना पाटेकर के निधन से देश और पूरा बॉलीवुड स्तब्ध है. खेल, कला और सिनेमा जगत से जुड़े लोग उन्हें अपने-अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं. इसी कड़ी में कानपुर के श्याम नगर निवासी और बॉलीवुड अभिनेता उमेश शुक्ला ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में नाना पाटेकर के साथ बिताए लम्हे और संस्मरण साझा किए. नाना पाटेकर के अचानक चले जाने से वह गहरे दुख में हैं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहे हैं.
ईटीवी भारत से बातचीत में उमेश शुक्ला ने बताया कि फिल्म 'संकल्प' में उन्हें गुरु की भूमिका मिली थी. नाना पाटेकर उनके शिष्य के रूप में थे. नाना साहब इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद अपने किरदार को पूरी शिद्दत से जीते थे. सीन की मांग और तकनीकी वजहों से उन्हें करीब 15 बार मेरे चरण स्पर्श करने पड़े. हर बार जब वह पैर छूते तो महसूस होता कि वह कोई अभिनय नहीं कर रहे, बल्कि अपने गुरु के प्रति वास्तविक आदर और सम्मान प्रकट कर रहे हैं.
नाना साहब जब भी सेट पर चाय आती तो पहले कहते, अरे भाई, पहले गुरु जी को चाय लाओ. जब मेरी चाय आ जाती, तभी वह अपनी चाय पीते थे. वह राइटर के लिखे डायलॉग्स पर ही फोकस करते थे और कभी खुद से बदलाव नहीं करते थे. हाथ से डायलॉग लिखकर याद करने की उनकी आदत की वजह से वह सेट पर कभी संवाद नहीं भूलते थे.
कानपुर के श्याम नगर के रहने वाले उमेश शुक्ला 80 वर्ष के हो चुके हैं. चेहरे पर उम्र की झुर्रियां साफ दिखती हैं. इसके बावजूद अभिनय के प्रति उनका जुनून आज भी किसी युवा से कम नहीं है. बचपन से ही उनका सपना बॉलीवुड में जाने और खुद के निर्देशन में फिल्म बनाने का था. हालांकि, निर्देशन का सपना पूरा न होने पर उन्होंने अभिनय की राह चुनी. साल 2013 में उन्हें मशहूर टीवी शो 'सावधान इंडिया' से पहला बड़ा ब्रेक मिला. इसके बाद उन्होंने कई शॉर्ट फिल्मों में काम किया और धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाई.
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