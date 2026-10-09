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"संकल्प" में 15 बार पैर छूकर दिल में उतर गए थे नाना पाटेकर, अभिनेता उमेश शुक्ला ने सुनाईं अनसुनी-अनकही बातें

नाना पाटेकर की अनसुने-अनकहे संस्मरण. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : सदी के महान और बेबाक अभिनेताओं में शुमार नाना पाटेकर के निधन से देश और पूरा बॉलीवुड स्तब्ध है. खेल, कला और सिनेमा जगत से जुड़े लोग उन्हें अपने-अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं. इसी कड़ी में कानपुर के श्याम नगर निवासी और बॉलीवुड अभिनेता उमेश शुक्ला ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में नाना पाटेकर के साथ बिताए लम्हे और संस्मरण साझा किए. नाना पाटेकर के अचानक चले जाने से वह गहरे दुख में हैं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहे हैं.

बाॅलीवुड अभिनेता उमेश शुक्ला ने सुनाए फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर के अनसुने के किस्से. (Video Credit : ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बातचीत में उमेश शुक्ला ने बताया कि फिल्म 'संकल्प' में उन्हें गुरु की भूमिका मिली थी. नाना पाटेकर उनके शिष्य के रूप में थे. नाना साहब इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद अपने किरदार को पूरी शिद्दत से जीते थे. सीन की मांग और तकनीकी वजहों से उन्हें करीब 15 बार मेरे चरण स्पर्श करने पड़े. हर बार जब वह पैर छूते तो महसूस होता कि वह कोई अभिनय नहीं कर रहे, बल्कि अपने गुरु के प्रति वास्तविक आदर और सम्मान प्रकट कर रहे हैं.