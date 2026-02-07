ETV Bharat / state

12 साल से फरार हत्या व डकैती का आरोपी गिरफ्तार, बावरिया गिरोह के लिए करता था काम

कानपुर अरौल पुलिस टीम ने दबोचा. राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र व झारखंड में पहचान छिपाकर रह रहा था.

हत्या व डकैती का आरोपी गिरफ्तार
हत्या व डकैती का आरोपी गिरफ्तार (Photo Credit: Media Cell, Police Commissionerate)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 8:35 AM IST

कानपुर : अरौल पुलिस टीम ने 12 साल से फरार और 75 हजार रुपये के इनामी आरोपी कल्लू को अरेस्ट किया है. आरोपी ने चचेरे भाई व चाचा के साथ मिलकर कई वारदातों को अंजाम दे चुका है. कल्लू के खिलाफ जौनपुर, कानपुर समेत अन्य जिलों में पांच मुकदमे दर्ज हैं. इस संबंध में शुक्रवार को एसीपी बिल्हौर मंजय सिंह ने मीडिया से जानकारी साझा की.

एसीपी मंजय सिंह ने बताया कि कल्लू बेहद शातिर किस्म का अपराधी है. वह अधिकतर वारदातों में अपने चचेरे भाई और चाचा की मदद लेता था. उसके दोनों ही रिश्तेदार भी गंभीर प्रकृति के अपराधी हैं और उन पर कई मुकदमे हैं. आरोपी कल्लू को मकनपुुर के पास सिंघौली गांव से गिरफ्तार किया गया है. उसके पास से पुलिस टीम को एक तमंचा व कई कारतूस बरामद किए हैं.


एसीपी बिल्हौर मंजय सिंह ने बताया कि साल 2014-15 में जब यूपी के कई जिलों में बावरिया गिरोह सक्रिय था. उस समय कानपुर के आसपास सलीम गैंग बनी थी. जिसके अधिकतर सदस्य बावरिया गिरोह के लिए काम करते थे. कल्लू भी उसी गैंग का मेम्बर रहा. कल्लू ने जौनपुर में एक युवक की लाठी-डंडे से उसे पीटकर हत्या कर दी थी. उसके बाद वहां डकैती डाली. इसके बाद कानपुर में इसी तरह की वारदात की. कानपुर पुलिस को उसकी 12 साल से तलाश थी. आरोपी राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड व उत्तराखंड में अपनी पहचान छिपाकर कई साल तक छिपा रहा. हालांकि, अब उसे जेल भेजा गया है.

