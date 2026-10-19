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कानपुर में बिंदकी-घाटमपुर और बिल्हौर तक दौड़ेगी AC ई-बसें, 300 नई बसों के लिए बनेंगे 3 बड़े डिपो

कानपुर : उत्तर प्रदेश के कानपुर में मुख्यमंत्री की ओर से 300 नई ई-बसों के संचालन की घोषणा के बाद प्रशासनिक तैयारियां तेजी से शुरू हो गई हैं. अभी तक ई-बसों का दायरा केवल शहर की सीमाओं तक ही सीमित था, लेकिन अब इन्हें नगर निगम सीमा से बाहर ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों तक चलाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है. इस योजना के मूर्त रूप लेने से कानपुर के आसपास के जिलों और कस्बों में सफर करने वाले लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

कानपुर में बिंदकी-घाटमपुर और बिल्हौर तक दौड़ेगी AC ई-बसें. (Video Credit : ETV Bharat)





परिवहन प्रबंधन की ओर से जिन नए रूटों को चिह्नित किया जा रहा है, उनमें मुख्य रूप से बिंदकी, बिल्हौर, घाटमपुर, बिठूर, जहानाबाद और कानपुर देहात के विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं. इसके अलावा बिंदकी से कानपुर आने वाले मार्ग पर पड़ने वाले तेंदुली, पहरवापुर, चौडगरा और औंग गांवों के लोगों को भी इस आधुनिक बस सेवा का सीधा लाभ मिल सकेगा.



फिलहाल नियमों के तहत ई-बसों को नगर निगम सीमा से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है. इसे ध्यान में रखते हुए विस्तृत रूट चार्ट तैयार किया जा रहा है. जिसे जल्द ही मंजूरी के लिए नगर विकास विभाग को भेजा जाएगा. शासन से हरी झंडी मिलने के बाद इन क्षेत्रों के निवासियों को वातानुकूलित (AC) और पर्यावरण अनुकूल सफर का विकल्प मिल जाएगा.



डिपो और चार्जिंग स्टेशनों के लिए जमीन की तलाश तेज : परिवहन बेड़े में 300 नई ई-बसों को शामिल करने से पहले उनके रखरखाव और चार्जिंग के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है. जिला प्रशासन और परिवहन निगम की संयुक्त टीमें इसके लिए लगातार सरकारी जमीन की तलाश में जुटी हैं.



योजना के तहत कोपरगंज में 8 एकड़ जमीन बस डिपो के लिए चिह्नित की जा चुकी है. इसके अलावा मंधना और चकेरी एयरपोर्ट रोड के पास भी नए चार्जिंग डिपो बनाने की पूरी तैयारी है. जमीन फाइनल होने के बाद यहां आधुनिक चार्जिंग स्टेशन और मेंटेनेंस यार्ड का निर्माण कराया जाएगा.



डग्गामार वाहनों से मिलेगी मुक्ति : बिल्हौर, घाटमपुर, बिंदकी, जहानाबाद, बिठूर और कानपुर देहात से रोज हजारों की संख्या में छात्र, नौकरीपेशा लोग और व्यापारी कामकाज के सिलसिले में कानपुर आते-जाते हैं. अभी तक इन यात्रियों को मजबूरन महंगे और असुरक्षित डग्गामार या निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता है. ई-बस सेवा शुरू होने से इन यात्रियों को किफायती, आरामदायक और समयबद्ध सार्वजनिक परिवहन मिल सकेगा.इसके अलावा जाजमऊ, रामादेवी, झकरकटी, टाटमिल, नौबस्ता, कल्याणपुर और आईआईटी जैसे शहर के व्यस्त मार्गों पर सफर करने वाले आम यात्रियों को भी भारी जाम और भीड़भाड़ से राहत मिल जाएगी.

