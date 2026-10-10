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आईआईटी कानपुर में 5वां अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण; डेटा और तकनीक से खेती निखारने का हुनर सीखेंगे विदेशी एक्सपर्ट्स

कानपुर : बढ़ती आबादी और घटते प्राकृतिक संसाधनों के बीच टिकाऊ यानी सतत खेती आज दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है. इसी दिशा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर ने एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल की है. आईआईटी कानपुर में सतत कृषि को बढ़ावा देने, आधुनिक सेंसरों के सही इस्तेमाल और डेटा विश्लेषण पर आधारित 10 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ हो गया है.

7 से 16 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले इस 5वें वार्षिक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में कई देशों के कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और नीति निर्माता हिस्सा ले रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और डेटा एनालिसिस की मदद से टिकाऊपन के मानक तय करना है.

अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते अतिथि. (Photo Credit : ETV Bharat)

अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे विदेशी एक्सपर्ट. (Photo Credit : ETV Bharat)

सरल शब्दों में कहें तो खेतों में सेंसर के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि मिट्टी को कितने पानी, खाद या देखभाल की जरूरत है. इससे न सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों की बचत होगी, बल्कि फसलों की पैदावार भी बेहतर होगी. प्रतिभागियों को इस तकनीक का सीधा व्यावहारिक अनुभव दिया जा रहा है.कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता आईआईटी कानपुर के डिजाइन विभाग के अध्यक्ष प्रो. सत्यकी रॉय ने की. इस मौके पर प्रो. जे. रामकुमार (मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवं डिजाइन विभाग) और डॉ. अमनदीप सिंह ओबेरॉय भी मौजूद रहे.प्रो. सत्यकी रॉय ने कहा कि आज खेती में ऐसी तकनीकों की जरूरत है जो किसान के अनुकूल और पर्यावरण के सुरक्षित हों. उन्होंने जैविक खेती और संसाधन प्रबंधन को भविष्य के लिए सबसे अहम बताया. साथ ही उन्होंने NPTEL जैसे ऑनलाइन माध्यमों से इस ज्ञान को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाने की बात कही. आयोजन आईआईटी कानपुर और अफ़्रीकी-एशियाई ग्रामीण विकास संगठन (AARDO) के बीच पिछले पांच वर्षों से चली आ रही मजबूत साझेदारी का हिस्सा है. इसके तहत AARDO के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को भारत की अत्याधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमता का विकास किया जा रहा है. कार्यक्रम के दौरान अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागी आईआईटी कानपुर के डीन प्रो. बुशरा अतीक से भी खास संवाद करेंगे. जिससे वैश्विक स्तर पर ज्ञान का आदान-प्रदान और संस्थागत सहयोग और अधिक मजबूत होगा. 1959 में स्थापित आईआईटी कानपुर देश के शीर्ष शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों में से एक है. 1,050 एकड़ के विशाल परिसर में फैले इस संस्थान में 20 विभाग, 27 केंद्र, 570 से अधिक फैकल्टी और 9,500 से ज्यादा छात्र-छात्राएं हैं. संस्थान लगातार ऐसे नवाचारों पर काम कर रहा है जो सीधे समाज और दुनिया की बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकें.