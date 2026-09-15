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कानपुर में 5600 करोड़ के साइबर फ्रॉड का खुलासा, होटल कर्मचारी शाहजेब वारिस निकला मास्टरमाइंड

कानपुर में 5600 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड मामले में पुलिस जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, नए खुलासे हो रहे हैं.

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साइबर ठगी सिंडिकेट में बैंक कर्मियों की भूमिका संदिग्ध: जेसीपी संकल्प शर्मा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 3:32 PM IST

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कानपुर: कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की जांच में 5600 करोड़ रुपये के देश के सबसे बड़े अवैध लेनदेन और साइबर ठगी मामले में नए खुलासे सामने आ रहे हैं. कभी महज 15 हजार रुपये महीने की नौकरी करने वाला शाहजेब वारिस इस पूरे गिरोह का मुख्य सूत्रधार बनकर उभरा है. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अन्य सहयोगियों की तलाश में क्राइम ब्रांच और एसओजी टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

इस मामले को लेकर संयुक्त पुलिस आयुक्त संकल्प शर्मा ने बताया कि कई लोगों के नाम इस पूरे प्रकरण में सामने आए हैं.

22 मर्चेंट खातों से जुड़ा है अवैध लेनदेन का नेटवर्क. (Video Credit: ETV Bharat)

बैंक कर्मियों की मिलीभगत और 65 लाख कैश की जांच तेज: संयुक्त पुलिस आयुक्त संकल्प शर्मा ने बताया कि पूरे मामले में एक बैंक कर्मी का नाम भी सामने आया है, जिसकी भूमिका की विस्तृत जांच की जा रही है. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई और गिरफ्तारियां की जाएंगी. फिलहाल बरामद 65 लाख रुपये कैश एवं अन्य पहलुओं की पड़ताल एक विशेष टीम कर रही है. जांच के दौरान गिरोह के करीब 20 से 22 मर्चेंट खातों की जानकारी मिली है, जिनकी जांच में बैंकों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है.

वकीलों का सिंडिकेट भी रडार पर: जेसीपी ने बैंक अधिकारियों की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए कहा कि सिंडिकेट की जानकारी देने के बावजूद प्रबंधन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई. खाते सीज करने और दस्तावेज मांगने पर टालमटोल किया गया, जिसके बाद अब पुलिस संबंधित बैंक अधिकारियों पर भी शिकंजा कसेगी. इसके साथ ही इस गिरोह को वकीलों के एक बड़े सिंडिकेट का संरक्षण प्राप्त होने की बात सामने आई है. दिल्ली, मुंबई या गुजरात में पुलिस की दबिश पड़ते ही आरोपियों को बचाने के लिए ये वकील तुरंत पहुंच जाते थे.

15 हजार की नौकरी से शुरू किया था ठगी का नेटवर्क: बेकनगंज के तलाक महल निवासी शाहजेब वारिस वर्ष 2018-19 में कानपुर के एक होटल में 15 हजार रुपये की नौकरी करता था. इसके बाद वह एक सीए के संपर्क में आया और फर्जी आईटीसी क्लेम का नेटवर्क सीख गया. वर्ष 2022 में उसने 12 युवकों का गैंग बनाकर लोगों के बैंक खाते किराए पर लेने का काम शुरू किया. इन खातों में ऑनलाइन गेमिंग और साइबर फ्रॉड का पैसा मंगवाया जाता था, जिससे शाहजेब ने काली कमाई से कई संपत्तियां बना लीं.

यह भी पढ़ें- कानपुर में 5600 करोड़ के साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का भंडाफोड़, 65 लाख कैश के साथ दो गिरफ्तार

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