कानपुर का 250 साल पुराना बाजार, जहां मिलते शक्कर के हाथी, घोड़े, मगरमच्छ; अंग्रेज भी थे इनके दीवाने
हूलागंज बाजार में दूर-दूर से बेचने आते हैं लइया, गट्टा, खील, खिलौने, चूरा, दीपावली पर जमकर होती है खरीदारी.
कानपुर: दीपावली के दिवाली के त्योहार पर हर घर में खील, खिलौने, लइया, गट्टा जरूर लाया जाता है. इस त्योहार पर कुछ खास तरह के खिलौने भी बनाए जाते हैं, जो शक्कर से तैयार होते हैं. यह न सिर्फ देखने में आकर्षक होते हैं, बल्कि स्वाद भी लाजवाब होता है. बच्चे, बूढ़े और जवान सभी इसका आनंद उठाते हैं. कानपुर में ऐसी मिठाइयों का थोक बाजार है, जहां कभी अंग्रेज अफसर भी शक्कर के खिलौने लेने पहुंचते थे. 250 साल पुराने हुलागंज बाजार की रौनक इस समय देखने लायक है. पढ़ें ETV भारत की खास रिपोर्ट.
कारोबारी साजन लाल दीक्षित बताते हैं, कि 250 साल पुराने हुलागंज बाजार में शक्कर से बने हाथी, घोड़े, चिड़िया को ज्यादा पसंद किया जाता है. यहां मिलने वाली मिठास कानपुर शहर ही नहीं बल्कि देशभर में धूम मचाती है. करवा चौथ से ही यहां पर कारोबारी खरीदारी के लिए पहुंचने लगते हैं. बाजार में मिलने वाला लइया, खील और चूरा भी काफी फेमस है. यहां की एक कहावत हर किसी की जुबान पर रहती है- 'लइया बड़ी करारी है, लइया चुरमुर वाली है'.
यूपी के कई जिलों से पहुंचते हैं कारोबारी: साजन लाल दीक्षित ने बताया कि 250 साल से ज्यादा पुराने इस बाजार में लइया, गट्टा, खील, खिलौने, चूरा किफायती और उचित दामों पर मिलता है. जाड़े में गजक, पट्टी और बाकी दिनों में रेवड़ी, पेठा भी तैयार किया जाता है. उन्होंने बताया कि यहां पर खरीदारी के लिए गोरखपुर, बांदा, बस्ती, आगरा, बनारस सहित कई जिलों से कारोबारी पहुंचते हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश और बिहार में भी इसकी खूब डिमांड होती है.
कैसे तैयार होते हैं शक्कर के खिलौने: साजन लाल दीक्षित ने बताया कि यहां पर हथेली से भी छोटे आकार के शक्कर के खिलौने तैयार होते हैं. इन्हें तैयार करने के लिए लकड़ी के सांचे का इस्तेमाल किया जाता है. इनकी अलग-अलग तरह की डिजाइन होती है. इसमें हाथी, घोड़ा, पालकी, मटकी, सुराही, अलग-अलग तरह के जानवर और पक्षियों जैसी डिजाइन बनी होती है. पहले धीमी आंच में शक्कर का तरल पदार्थ तैयार किया जाता है. फिर इन सांचो में डाला जाता है. इसके बाद जब यह तैयार हो जाते हैं, तो दूर से ही देखने में आकर्षक लगते हैं. बच्चे हों या बड़े सब इन्हें खूब पसंद करते हैं.
बदलती रही कहावत: कारोबारी साजन लाल दीक्षित ने बताया कि दीपावली के त्योहार से कई दिन पहले ही हुलागंज एक्सप्रेस रोड नयागंज से लेकर आसपास के सभी छोटे-छोटे मोहल्ले, चौराहों और बाजारों में लइया, खील की बिक्री शुरू हो जाती है. एक समय था, जब हुलागंज में लइया का बड़े पैमाने पर व्यापार होता था. मौजूदा समय में इसे लेकर एक कहावत कहीं जाने लगी है- 'लइया बड़ी करारी है, यह गट्टा कंपू वाला है'.
शक्कर वाले खिलौनों का रेट: रेट की बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस बार कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुई है. इस बार इनका रेट थोक में 70 रुपए और फुटकर में 75 रुपए प्रति किलो है. दीपावली में आसपास के जिलों से फुटकर बिक्री करने वाले दुकानदार बाजार में खरीदारी करने के लिए आने लगे हैं. पिछले साल की अपेक्षा इस बार बाजार में अच्छी रौनक है. कारोबारियों को उम्मीद है, कि इस साल अच्छा व्यापार होगा.
हुलागंज बाजार से जुड़ी रोचक बातें
- हुलागंज की यह बाजार करीब 250 साल से भी ज्यादा पुरानी है.
- यहां पर बताशा, गट्टा और मीठे खिलौने का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है.
- इस बाजार में मौजूद 50 से अधिक बड़ी दुकानों पर साल भर माल तैयार किया जाता है.
- बाजार में 200 से अधिक दुकानों, कारखानों पर त्योहारी सीजन में माल तैयार होता है.
- देशभर से कारोबारी यहां खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं.
- बाजार में 150 से अधिक थोक और फुटकर दुकानों पर लइया, खील, खिलौनों की बिक्री होती है.
- इस बाजार में किराना, बेकरी, मिश्री, शक्कर का खिला दाना भी किफायती दाम पर मिलता है.
अब जानें हुलागंज बाजार का इतिहास: कानपुर इतिहास समिति के महासचिव अनूप शुक्ल ने बताया कि ब्रिटिश काल में सर ह्यू व्हीलर के नाम पर इस मोहल्ले की पहचान व्हीलरगंज के नाम से थी. उन्हीं की स्मृति में इसका यह नाम भी पड़ा था. यहीं पास में ही अंग्रेजों की छावनी थी. अंग्रेज यहां पर खरीदारी करने के लिए आया करते थे. अंग्रेज अफसरों की शाही सवारी बाजार की रौनक बढ़ा देती थी.
बाद में भारतीयों ने सेनापति हुलास सिंह के नाम पर इस बाजार का नाम हुलागंज रख दिया. तब से यह इसी नाम से जाना जाता है. यह बाजार घंटाघर चौराहे से आगे एक्सप्रेस रोड पर थोड़ा चलने के बाद दाईं तरफ है. पीढ़ी दर पीढ़ी यहां के कारखाना संचालक और दुकानदार मिठास घोलने का काम कर रहे हैं.
