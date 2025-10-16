ETV Bharat / state

कानपुर का 250 साल पुराना बाजार, जहां मिलते शक्कर के हाथी, घोड़े, मगरमच्छ; अंग्रेज भी थे इनके दीवाने

कानपुर: दीपावली के दिवाली के त्योहार पर हर घर में खील, खिलौने, लइया, गट्टा जरूर लाया जाता है. इस त्योहार पर कुछ खास तरह के खिलौने भी बनाए जाते हैं, जो शक्कर से तैयार होते हैं. यह न सिर्फ देखने में आकर्षक होते हैं, बल्कि स्वाद भी लाजवाब होता है. बच्चे, बूढ़े और जवान सभी इसका आनंद उठाते हैं. कानपुर में ऐसी मिठाइयों का थोक बाजार है, जहां कभी अंग्रेज अफसर भी शक्कर के खिलौने लेने पहुंचते थे. 250 साल पुराने हुलागंज बाजार की रौनक इस समय देखने लायक है. पढ़ें ETV भारत की खास रिपोर्ट.

कारोबारी साजन लाल दीक्षित बताते हैं, कि 250 साल पुराने हुलागंज बाजार में शक्कर से बने हाथी, घोड़े, चिड़िया को ज्यादा पसंद किया जाता है. यहां मिलने वाली मिठास कानपुर शहर ही नहीं बल्कि देशभर में धूम मचाती है. करवा चौथ से ही यहां पर कारोबारी खरीदारी के लिए पहुंचने लगते हैं. बाजार में मिलने वाला लइया, खील और चूरा भी काफी फेमस है. यहां की एक कहावत हर किसी की जुबान पर रहती है- 'लइया बड़ी करारी है, लइया चुरमुर वाली है'.

कानपुर के पुराने बाजार में रौनक. (Video Credit: ETV Bharat)

यूपी के कई जिलों से पहुंचते हैं कारोबारी: साजन लाल दीक्षित ने बताया कि 250 साल से ज्यादा पुराने इस बाजार में लइया, गट्टा, खील, खिलौने, चूरा किफायती और उचित दामों पर मिलता है. जाड़े में गजक, पट्टी और बाकी दिनों में रेवड़ी, पेठा भी तैयार किया जाता है. उन्होंने बताया कि यहां पर खरीदारी के लिए गोरखपुर, बांदा, बस्ती, आगरा, बनारस सहित कई जिलों से कारोबारी पहुंचते हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश और बिहार में भी इसकी खूब डिमांड होती है.

कैसे तैयार होते हैं शक्कर के खिलौने: साजन लाल दीक्षित ने बताया कि यहां पर हथेली से भी छोटे आकार के शक्कर के खिलौने तैयार होते हैं. इन्हें तैयार करने के लिए लकड़ी के सांचे का इस्तेमाल किया जाता है. इनकी अलग-अलग तरह की डिजाइन होती है. इसमें हाथी, घोड़ा, पालकी, मटकी, सुराही, अलग-अलग तरह के जानवर और पक्षियों जैसी डिजाइन बनी होती है. पहले धीमी आंच में शक्कर का तरल पदार्थ तैयार किया जाता है. फिर इन सांचो में डाला जाता है. इसके बाद जब यह तैयार हो जाते हैं, तो दूर से ही देखने में आकर्षक लगते हैं. बच्चे हों या बड़े सब इन्हें खूब पसंद करते हैं.