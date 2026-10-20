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कानपुर का 200 साल पुराना रावण मंदिर, साल में सिर्फ एक बार खुलते हैं कपाट, होती है विशेष पूजा

कानपुर का 200 साल पुराने रावण मंदिर में साल में सिर्फ एक बार खुलते हैं कपाट. ( ईटीवी भारत )

कानपुर: पूरे देश में विजयादशमी यानी दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी मनाई जाती है, लेकिन कानपुर में एक अनोखी परंपरा है.

यहाँ दशहरे पर शाम को रावण का पुतला जलाने से पहले उसकी बाकायदा पूजापाठ की जाती है. शिवाला इलाके में बना यह 200 साल पुराना रावण मंदिर साल में सिर्फ एक बार यानी सिर्फ दशहरे वाले दिन ही खुलता है.

आज सुबह करीब 6:30 बजे मंदिर के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इसके बाद मंदिर और मूर्ति की सफाई कर रावण की प्रतिमा को घी, दूध, दही और जल से स्नान कराया गया. मंदिर के पुजारी पंडित राम बाजपेयी बताते हैं कि हम लोग दशहरे के दिन कपाट खोलकर इनकी पूजा, अर्चना, अभिषेक और आरती करते हैं और शाम को पुतला दहन के बाद पट बंद कर देते हैं. कानपुर का 200 साल पुराने रावण मंदिर में साल में सिर्फ एक बार खुलते हैं कपाट. (ईटीवी भारत)