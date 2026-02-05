कानपुर में ब्लैकमेलिंग से परेशान 10वीं के छात्र ने दी जान, आईपैड में मिला सुसाइड नोट
पनकी थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया, छात्र ने सुसाइड किया हे. सुसाइड नोट आईपैड में मिला, जिससे ब्लैकमेलिंग की बात सामने आयी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 5, 2026 at 6:18 PM IST
कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले पनकी धाम स्टेशन के पास एक 17 वर्षीय छात्र ने जीवन लीला समाप्त कर ली. छात्र शास्त्री नगर में रहता था और विजय नगर के एक पब्लिक स्कूल में हाईस्कूल में पढ़ रहा था. जीआरपी अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन की चपेट में आने युवक की मौत हुई है.
पनकी धाम स्टेशन के पास मिला शव: पनकी थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि छात्र बुधवार रात 9 बजे अपनी कोचिंग जाने की बात कहकर घर से निकला था. जब वह कोचिंग नहीं पहुंचा, तो शिक्षक ने परिजनों को सूचित किया. पूरी रात परिजन उसकी तलाश करते रहे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला. गुरुवार सुबह उसका शव जीआरपी पुलिस को पनकी धाम स्टेशन के पास मिला. परिजनों ने उसके हाथ और कपड़ों से उसकी शिनाख्त की.
आईपैड के कवर में छिपा था सुसाइड नोट: परिजनों को छात्र का आईपैड मिला, तो ब्लैकमेल किये जाने की बात सामने आयी. सुसाइड नोट में छात्र ने लिखा कि मुझे मेरी गली के लड़के ब्लैकमेल कर रहे हैं. मैं मरने जा रहा हूं. इसको (XXX) कड़ी से कड़ी सजा मिले. मैंने एक लड़की के साथ फोटो खिंचाई थी, उस लड़की को भी वह परेशान कर रहा था.
जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा: उस लड़की की कोई गलती नहीं है. उसके घर तक गया. सब गलती मुर्गी (XXX का घर का नाम) की है. मेरे फोन में 3 आईडी हैं. हम यहां से बहुत दूर जा रहे हैं. हम फिर बोल रहे हैं, लड़की की कोई गलती नहीं है. पनकी थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि घरवालों की तहरीर मिलती है, तो कार्रवाई की जाएगी. जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.
जनवरी माह में शुरू हुआ था विवाद: परिजनों के अनुसार, यह विवाद जनवरी माह में स्कूल में हुए एक फंक्शन के दौरान शुरू हुआ था. छात्र ने अपनी एक सहपाठी छात्रा के साथ फोटो खिंचवाई थी और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. उसके मोहल्ले का एक लड़का छात्र को ब्लैकमेल कर रहा था. मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर छात्र ने यह खौफनाक कदम उठाया.
