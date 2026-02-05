ETV Bharat / state

कानपुर में ब्लैकमेलिंग से परेशान 10वीं के छात्र ने दी जान, आईपैड में मिला सुसाइड नोट

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले पनकी धाम स्टेशन के पास एक 17 वर्षीय छात्र ने जीवन लीला समाप्त कर ली. छात्र शास्त्री नगर में रहता था और विजय नगर के एक पब्लिक स्कूल में हाईस्कूल में पढ़ रहा था. जीआरपी अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन की चपेट में आने युवक की मौत हुई है.

पनकी धाम स्टेशन के पास मिला शव: पनकी थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि छात्र बुधवार रात 9 बजे अपनी कोचिंग जाने की बात कहकर घर से निकला था. जब वह कोचिंग नहीं पहुंचा, तो शिक्षक ने परिजनों को सूचित किया. पूरी रात परिजन उसकी तलाश करते रहे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला. गुरुवार सुबह उसका शव जीआरपी पुलिस को पनकी धाम स्टेशन के पास मिला. परिजनों ने उसके हाथ और कपड़ों से उसकी शिनाख्त की.

आईपैड के कवर में छिपा था सुसाइड नोट: परिजनों को छात्र का आईपैड मिला, तो ब्लैकमेल किये जाने की बात सामने आयी. सुसाइड नोट में छात्र ने लिखा कि मुझे मेरी गली के लड़के ब्लैकमेल कर रहे हैं. मैं मरने जा रहा हूं. इसको (XXX) कड़ी से कड़ी सजा मिले. मैंने एक लड़की के साथ फोटो खिंचाई थी, उस लड़की को भी वह परेशान कर रहा था.