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Kanpur Zoo; शार्क संग लीजिए सेल्फी, अंगुली के इशारों पर अठखेलियां करती दिखेंगी गोल्डन फिश

कानपुर चिड़ियाघर में 15 अगस्त से नए मछलीघर की शुरुआत. 59 प्रकार के एक्वेरियम में हजारों रंग-बिरंगी मछलियां मौजूद हैं.

कानपुर चिड़ियाघर में नए मछलीघर की शुरुआत.
कानपुर चिड़ियाघर में नए मछलीघर की शुरुआत. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 11:41 AM IST

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कानपुर : चिड़ियाघर घूमने आने वाले दर्शकों को 15 अगस्त के दिन से नया मछलीघर देखने को मिलेगा. जैसे ही दर्शक अस्पताल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो नए रंग-रूप में तैयार मछलीघर में प्रवेश करने से पहले झरने वाले एक्वेरियम में जहां उनका स्वागत सुंदर मछलियां करती दिखेंगी. वहीं, अंदर प्रवेश करते ही बायीं ओर बने फिश टैंक में मौजूद बड़ी-बड़ी शार्क कुछ देर के लिए दर्शकों को चौंका देंगी.

जानकारी देते जू निदेशक कन्हैया पटेल. (Video Credit : ETV Bharat)

मछलीघर में नीचे उतरने पर बेसमेंट में बने फिश टैंक में मौजूद मछलियों को दर्शक अपने हाथ से दाना खिला सकेंगे. साथ ही छोटे एक्वेरियम में मौजूद गोल्डेन फिश दर्शकों की अंगुलियों के इशारों पर चलती दिखेंगी. कानपुर जू में 15 अगस्त से दर्शकों के लिए यह मछलीघर संचालित कर दिया जाएगा. ये जानकारी जू निदेशक कन्हैया पटेल ने गुरुवार को मीडिया से साझा की.

जू निदेशक ने बताया कि मछलीघर में दर्शकों के लिए अद्भुत रोमांच होंगे. यहां संचालित होने वाले थ्री डी शो में जब दर्शक मौजूद होंगे, तो उन्हें लगेगा जैसे वह समुद्र के आसपास मछलियों के बीच मौजूद हैं. रेंज फॉरेस्ट आफिसर फिरोज खान ने बताया कि मछलीघर में 59 एक्वेरियम में हजारों मछलियां मौजूद हैं. अब केवल दर्शकों का इंतजार है. फिलहाल मछलीघर के लिए दर्शकों को टिकट नहीं लेना होगा, लेकिन शार्क संग सेल्फी लेने व अन्य गतिविधियों के लिए टिकट लगेगी.



कानपुर जू के रेंज फॉरेस्ट आफिसर फिरोज खान ने बताया 15 अगस्त को कानपुर जू में पांच हजार से अधिक दर्शकों के आने का अनुमान है. साल 2023 में 11 हजार से अधिक दर्शक कानपुर जू घूमने आए थे. यहां पर उन्हें 1000 से अधिक वन्यजीवों के जहां दीदार होंगे. वहीं मछलीघर के अलावा सर्पेंटोरियम बाड़े में डरावने सांपों को नजदीक से देखने का लुत्फ उठा सकेंगे. इसके अलावा झील में मौजूद सुंदर पक्षियों को भी देखने की सुविधा होगी.

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