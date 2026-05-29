कुचामनसिटी के कनोई पार्क में सूख रहे पेड़-पौधे, बंजर बन रहा पार्क
शहर में 65 वर्ष पहले कनोई परिवार ने यह पार्क बनाकर पालिका को भेंट किया गया था, लेकिन अब इसका रख रखाव नहीं हो रहा.
Published : May 29, 2026 at 7:00 PM IST
कुचामनसिटी: शहर के कनोई पार्क की हालत आज किसी बंजर भूमि से कम नहीं है. करीब 65 साल पहले कनोई परिवार ने जिस पार्क को आमजन के लिए बनवाकर पालिका को सौंपा था, वह आज उपेक्षा और लापरवाही का जीता-जागता सबब बना हुआ है. सौंदर्यीकरण के नाम पर लाखों रुपये खर्च हुए, छह महीने पार्क बंद रहा, लेकिन नतीजा यह हुआ कि पेड़-पौधे सूख गए, घास उखड़ गई, बच्चों के झूले और ओपन जिम टूट कर पड़े हैं, टॉय ट्रेन बेकार है, और फव्वारे ने चलना बंद कर दिया है. यहां तक कि बिजली के खुले तार और टूटे बॉक्स हादसे को न्योता दे रहे हैं. बुजुर्गों को छांव नसीब नहीं, बच्चे खेलने को तरस रहे हैं.
शहर के रोडवेज बस स्टैंड के पास करीब 65 वर्ष पहले कनोई परिवार की ओर से सार्वजनिक पार्क का निर्माण करवाकर आमजन के लिए पालिका को भेंट किया गया था. बोर्ड की बैठकों में भी इस पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए लाखों रुपयों का बजट स्वीकृत किया गया. इसके बाद सौंदर्यीकरण के लिए पार्क को 6 महीने तक बंद रखा गया. काफी इंतजार के बाद जब पार्क खुला, तो लोगों को उम्मीद थी कि अब पार्क में ठंडी छांव व सुकूनभरा वातावरण मिलेगा, लेकिन उनकी उम्मीदों ने कुछ ही दिनों में दम तोड़ दिया. सौंदर्यीकरण कार्यों की कछुआ चाल और कर्मचारियों की अनदेखी के चलते पार्क उपेक्षित होता गया. अब स्थिति यह है कि नगर परिषद प्रशासन के लापरवाह रवैये के चलते पार्क बदहाल हो गया है. आज यह पार्क अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाता नजर आता है.
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स्थानीय निवासी हेमराज चावला ने बताया कि सौंदर्यीकरण के तहत कनोई पार्क में रंग-बिरंगी लाइटें लगाना, नवीन पौधे लगाना, बच्चों के लिए टॉय ट्रेन, फव्वारा, झूले सहित कई कार्य किए गए थे, लेकिन आज पार्क की दशा बदहाल हो चुकी है. यहां न तो फव्वारा चलता है, न ही पर्याप्त रोशनी है. बच्चों के लिए लगाई गई टॉय ट्रेन भी टूटी पड़ी है. बच्चों के लिए भामाशाह द्वारा लगवाए गए झूले भी टूट गए हैं. पिछली सरकार में इसी पार्क में लोगों के लिए ओपन जिम स्थापित की गई थी, जबकि आज हालत यह है कि जिम में लगी कई मशीनें भी टूट चुकी हैं. हालांकि पार्क की देखभाल के लिए चौकीदार भी है, लेकिन इसके बावजूद कनोई पार्क में लावारिस जानवरों को घूमते हुए सहज ही देखा जा सकता है.
खुले पड़े बिजली के तार, हादसे की आशंका: स्थानीय निवासी गोपाल टेलर का कहना है कि कनोई पार्क में लगे बिजली के पोल पर बिजली के बॉक्स खुले और टूटे हुए हैं, वहीं कई जगहों पर बिजली के खुले तार नीचे लटक रहे हैं, जिससे हर समय हादसे का अंदेशा बना रहता है. पार्क में आने वाले बच्चों और आमजन के हर समय बिजली के करंट की चपेट में आने का डर बना रहता है. नगर परिषद आयुक्त शिकेश कांकरिया ने बताया कि शहर के कनोई पार्क के जीर्णोद्धार का कार्य जल्दी कराया जाएगा, साथ ही झूलों के टेंडर कर दिए गए हैं और ठेकेदार द्वारा कार्य शीघ्र शुरू करा दिया जाएगा.
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