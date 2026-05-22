कन्नौज में रफ्तार का कहर; बेकाबू कंटेनर की टक्कर से अनियंत्रित ट्रैक्टर बाइक से टकराया, 3 लोगों की मौत
छिबरामऊ थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर इलाके में सलेमपुर बुद्ध विहार के सामने गुरुवार रात हुई दुर्घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 1:59 PM IST
कन्नौज : छिबरामऊ थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर इलाके में सलेमपुर बुद्ध विहार के सामने गुरुवार देर रात करीब 10:30 बजे हुए सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. हादसा कंटेनर के तेज रफ्तार होने के चलते हुआ. दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है. पुलिस ने कंटेनर और उसके चालक को हिरासत में लिया है.
पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि छिबरामऊ थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर इलाके में सलेमपुर बुद्ध विहार के सामने देर रात करीब 10:30 बजे दुर्घटना की सूचना मिली थी. मौके पर पुलिस टीम पहुंची थी. प्राथमिक जांच सामने आया कि ट्रैक्टर पर सवार कुछ मजदूर लखनऊ से अपने गृह जनपद अलीगढ़ लौट रहे थे. सभी लखनऊ में किसी ईंट भट्टे पर मजदूरी करते थे, लेकिन काम बंद होने पर घर वापस जा रहे थे.
सलेमपुर बुद्ध विहार के पास पीछे से आ रहे बेकाबू कंटेनर ने ट्रैक्टर में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे चल रही बाइक से जा भिड़ा और पलट गया. हादसे में बाइकसवार युवक और ट्रैक्टर पर सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे छिबरामऊ के 100 शैय्या अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के अनुसार मृतकों की पहचान विष्णु (25) पुत्र भक्तु सिंह निवासी हैबतपुर पोस्ट चंद्रपूरी थाना इग्लास जिला अलीगढ़, ऋतिक (16) पुत्र अर्जुन दिवाकर निवासी नगला किशोर पोस्ट चंद्रपुरी थाना इगलास जिला अलीगढ़ के रूप में हुई थी. बाइकसवार युवक की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है. घायल अर्जुन ठेकेदार (36) पुत्र रघुवीर सिंह नगला किशोर पोस्ट चंद्रपुरी थाना इगलास जिला अलीगढ़ का रहने वाला है.
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