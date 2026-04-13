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कन्नौज: काली नदी में 2 दिन से लापता 11वीं के छात्र का शव मिला, SDRF टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. बताया जा रहा है कि शिव राजपूत 11 अप्रैल की शाम करीब 4 बजे किसी बात से नाराज होकर अपने घर से निकल गया था.

कन्नौज: कन्नौज में दो दिन पहले काली नदी में दो दिन से लापता 16 वर्षीय किशोर शिव राजपूत का शव आखिरकार SDRF टीम ने बरामद कर लिया है. लखनऊ से आई 15 सदस्यीय SDRF टीम ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद राजा नगला के पास नदी से शव को बाहर निकाला.

पुल पर मिले थे खून के धब्बे: परिजनों ने उसकी हर संभव जगह तलाश की थी, लेकिन काफी समय तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका. बाद में ताजपुर रोड स्थित काली नदी पुल पर किशोर की चप्पलें, एक धारदार चीज़ और खून के धब्बे मिलने से उसके नदी में कूदने की आशंका गहरा गई थी. स्थानीय पुलिस और गोताखोरों ने प्रारंभिक स्तर पर खोजबीन की, लेकिन नदी की गहराई और बहाव के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली. इसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लखनऊ से SDRF की विशेष टीम को बुलाने का फैसला किया.

SDRF का सघन तलाशी अभियान: टीम लीडर अंकित विश्वकर्मा के नेतृत्व में आधुनिक उपकरणों और स्टीमर की मदद से नदी में सघन तलाशी अभियान चलाया गया. कड़ी मेहनत के बाद टीम को काली नदी पुल से लगभग ढाई किलोमीटर दूर राजा नगला के पास किशोर का शव उतरता हुआ मिला. मौके पर मौजूद परिजनों ने शव की पहचान शिव राजपूत के रूप में की, जिसके बाद वहां चीख-पुकार मच गई. शिव 11वीं कक्षा का छात्र था और अपने भाई-बहनों में सबसे छोटा होने के कारण सबका लाड़ला था.

नाराजगी की वजह अब भी रहस्य: शिव की नाराजगी की असली वजह और उसने इतना बड़ा आत्मघाती कदम क्यों उठाया, यह अभी तक सामने नहीं आ सका है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. स्थानीय प्रशासन ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया है, लेकिन जवान बेटे को खोने का गम पूरे परिवार पर भारी पड़ रहा है.

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