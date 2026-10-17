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कन्नौज, सिद्धार्थनगर, जालौन की इन मेधावी छात्राओं को बनाया गया एक दिन की डीएम

कन्नौज में एक दिन की डीएम बनीं मेधावी सृष्टि दीक्षित ( Photo Credit; ETV Bharat )

कन्नौज/सिद्धार्थनगर/जालौन: मिशन शक्ति फेज-6 के तहत शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली मेधावी छात्राओं को एक दिन का डीएम बनाया गया. कन्नौज से सृष्टि दीक्षित, सिद्धार्थनगर से श्रद्धा पांडेय तो जालौन से प्रियांशी सिंह ने जिलाधिकारी की जिम्मेदारी संभाली.

कन्नौज से एक दिन की डीएम बनी सृष्टि दीक्षित: गुरसहायगंज स्थित श्रीमती राधा देवी आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा सृष्टि ने डीएम की कुर्सी पर बैठकर जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याएं सुनीं. संबंधित अधिकारियों को तुरंत समस्या के समाधान के लिए निर्देश दिया. इस दौरान उन्होंने जनसेवा के साथ संवेदनशीलता और प्रशासनिक निर्णय क्षमता की मिसाल भी पेश की.

48.72 लाख रुपये के विकास प्रस्ताव को मंजूरी: एक दिन की डीएम ने प्रशासनिक कार्यों के साथ विकास योजनाओं पर भी निर्णय लिया. ग्राम पंचायत बस्ता (उमर्दा) और द्वारिकापुरी (छिबरामऊ) में अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण के लिए प्रति स्थल 24.36 लाख रुपये की दर से कुल 48.72 लाख रुपये के प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई. एक दिन के लिए जिलाधिकारी की जिम्मेदारी संभालने के अनुभव को साझा करते हुए सृष्टि दीक्षित ने कहा कि डीएम की कुर्सी पर बैठकर जनसेवा करने का अवसर उनके लिए बेहद गौरवशाली और जीवन का सबसे प्रेरणादायक क्षण है. यह अनुभव भविष्य में उनके लक्ष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.