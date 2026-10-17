कन्नौज, सिद्धार्थनगर, जालौन की इन मेधावी छात्राओं को बनाया गया एक दिन की डीएम
इस दौरान छात्राओं ने अपने अनुभव शेयर करते हुए बताया कि आगे उनका क्या लक्ष्य है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 12:18 PM IST
कन्नौज/सिद्धार्थनगर/जालौन: मिशन शक्ति फेज-6 के तहत शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली मेधावी छात्राओं को एक दिन का डीएम बनाया गया. कन्नौज से सृष्टि दीक्षित, सिद्धार्थनगर से श्रद्धा पांडेय तो जालौन से प्रियांशी सिंह ने जिलाधिकारी की जिम्मेदारी संभाली.
कन्नौज से एक दिन की डीएम बनी सृष्टि दीक्षित: गुरसहायगंज स्थित श्रीमती राधा देवी आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा सृष्टि ने डीएम की कुर्सी पर बैठकर जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याएं सुनीं. संबंधित अधिकारियों को तुरंत समस्या के समाधान के लिए निर्देश दिया. इस दौरान उन्होंने जनसेवा के साथ संवेदनशीलता और प्रशासनिक निर्णय क्षमता की मिसाल भी पेश की.
48.72 लाख रुपये के विकास प्रस्ताव को मंजूरी: एक दिन की डीएम ने प्रशासनिक कार्यों के साथ विकास योजनाओं पर भी निर्णय लिया. ग्राम पंचायत बस्ता (उमर्दा) और द्वारिकापुरी (छिबरामऊ) में अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण के लिए प्रति स्थल 24.36 लाख रुपये की दर से कुल 48.72 लाख रुपये के प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई.
एक दिन के लिए जिलाधिकारी की जिम्मेदारी संभालने के अनुभव को साझा करते हुए सृष्टि दीक्षित ने कहा कि डीएम की कुर्सी पर बैठकर जनसेवा करने का अवसर उनके लिए बेहद गौरवशाली और जीवन का सबसे प्रेरणादायक क्षण है. यह अनुभव भविष्य में उनके लक्ष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने कहा कि मिशन शक्ति के तहत इस पहल का उद्देश्य छात्राओं में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और जनसेवा की भावना विकसित करना है. ऐसे आयोजन छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनते हैं.
सिद्धार्थनगर में एक दिन की जिलाअधिकारी: जिले के रघुवर प्रसाद जायसवाल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 11वीं की छात्रा श्रद्धा पांडेय शुक्रवार सुबह कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची. वहां मौजूद जिला अधिकारी शिवशरणप्पा जीएन और अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. जिलाधिकारी ने एक दिन के लिए अपनी कुर्सी श्रद्धा पांडेय को सौंपते हुए उनसे लोगों की समस्याएं सुनने और उसका निस्तारण करने की बात कही. एक दिन के लिए डीएम बनी श्रद्धा पांडेय ने जिलाधिकारी के रूप में कई मामलों की सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.
जालौन में एक दिन की DM बनी छात्रा: मिशन शक्ति फेज-6.0 के तहत सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज माधौगढ़ की कक्षा 11 की मेधावी छात्रा प्रियांशी सिंह को एक दिन के लिए कोतवाली प्रभारी निरीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई. कोतवाली की कमान संभालते ही प्रियांशी ने पुलिस की कार्यप्रणाली को करीब से समझा और फरियादियों की समस्याएं भी सुनीं.
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