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कन्नौज में भीषण सड़क हादसा: पेड़ से टकराकर उड़े कार के परखच्चे, दो दोस्तों की मौत

इस दुर्घटना में शेखाना निवासी 16 वर्षीय अमान खान और 18 वर्षीय अली खान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए.

कन्नौज: सदर कोतवाली क्षेत्र के शेखाना निवासी युवकों के लिए सड़क का सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन गया. कन्नौज से तिर्वा की ओर जा रही कार अचानक अनियंत्रित होकर पहले बिजली के पोल से टकराई और फिर सड़क किनारे पेड़ में जा घुसी. हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार युवक अंदर ही फंस गए.

कटर से गाड़ी काटकर निकाले गए शव: हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भेजा. जोरदार टक्कर के बाद कार में फंसे युवकों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम को काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. कटर की मदद से पूरी तरह क्षतिग्रस्त कार को काटकर दोनों मृतकों के शव बाहर निकाले गए. रेस्क्यू का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हादसे की भयावहता साफ दिखाई दे रही है.

परिजनों में मचा कोहराम, पसरा मातम: दो युवकों की मौत की खबर जैसे ही उनके परिवारों तक पहुंची, घर में चीख-पुकार मच गई. जिस उम्र में परिवार अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के सपने देख रहा था, उसी उम्र में दोनों की जिंदगी इस भीषण सड़क हादसे में खत्म हो गई. अचानक हुए इस हादसे से पूरे गांव और आसपास के इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है.

रेस्क्यू का खौफनाक वीडियो आया सामने: तिर्वा कोतवाली के प्रभारी इंचार्ज रणजीत सिंह ने बताया कि इस सड़क हादसे में दो लोगों की जान गई है. दोनों शवों को राजकीय मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में भिजवा दिया गया है. पुलिस की टीम दुर्घटना के सही कारणों की गहराई से जांच कर रही है.

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