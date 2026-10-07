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मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद लापरवाही: महीनों से नहीं मिला वेतन, मानसिक तनाव के कारण आउटसोर्सिंग कर्मचारी शशांक की मौत

कन्नौज: उत्तर प्रदेश सरकार लगातार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समय पर वेतन देने के कड़े निर्देश देती रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अफसरों को साफ कहा है कि कर्मचारियों के मेहनताना देने में किसी तरह की देरी न की जाए.

कन्नौज जिले से सामने आई एक घटना इन दावों की जमीनी सच्चाई पर सवाल खड़े कर रही है. विकास भवन स्थित उत्तर प्रदेश कौशल विकास विभाग में तैनात आउटसोर्सिंग कर्मचारी शशांक राजपूत की 30 सितंबर को अचानक मौत हो गई.

महीनों से रुका था शशांक का मानदेय: दीनदयाल ग्रामीण कौशल्या योजना से जुड़े शशांक के परिजनों का कहना है कि उसे कई महीनों से वेतन नहीं मिला था. पैसों की तंगी और लगातार बढ़ते मानसिक तनाव के कारण उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी. 28 सितंबर को उसकी हालत ज्यादा खराब हुई और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. शशांक की मौत के बाद उसके पिता अशोक कुमार राजपूत सदमे में हैं और उनका कहना है कि जब बेटा ही चला गया तो अब पैसों का क्या करेंगे.

दिसंबर 2025 में मिली थी आउटसोर्सिंग की नौकरी: विभागीय अधिकारियों के अनुसार शशांक की नियुक्ति दिसंबर 2025 में आउटसोर्सिंग के माध्यम से ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के पद पर हुई थी. शुरुआती दौर में उसे भुगतान मिला, लेकिन मार्च के बाद से विभाग के किसी भी कर्मचारी को वेतन नहीं दिया गया. शशांक ने अपनी मौत से पहले बकाया वेतन को लेकर विभाग को कई पत्र भी लिखे थे. सहकर्मियों के मुताबिक लगातार काम करने के बावजूद भुगतान न होने से पूरा अमला परेशान था.

आउटसोर्सिंग कंपनी और अफसरों की जवाबदेही पर सवाल: विभाग के डीपीएम शशिकांत मिश्रा ने भी माना कि चालू वित्तीय वर्ष में शशांक को मानदेय नहीं मिल सका था. इस बीच सूत्रों के हवाले से आउटसोर्सिंग एजेंसी पर नौकरी लगाने के एवज में पैसे लेने के आरोप भी लग रहे हैं. मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेशों के बाद भी महीनों तक वेतन रोके जाने पर प्रशासन की निगरानी प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं. शशांक की मौत के बाद अब हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर इन आउटसोर्सिंग कर्मियों का बकाया मानदेय कब तक मिलेगा.

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