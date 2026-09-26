कन्नौज में बेकाबू होकर कार पलटी; पुलिस दंपती की सूझबूझ और इंसानियत से बचीं 5 जिंदगियां
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर किलोमीटर 170+900 आरएचएस पर हुई दुर्घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 7:39 AM IST
कन्नौज : तेज बारिश के बीच आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार को एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर अनियंत्रित होकर डिवाइडर की फेंसिंग तोड़ते हुए दूसरी लेन में जा पहुंची और पलट गई. हादसे के बाद कार में फंसे लोगों के लिए कुछ पल बेहद मुश्किल थे, लेकिन उसी दौरान वहां से गुजर रहे पुलिस दंपती ने मदद के लिए गाड़ी रोक दी.
यूपीडा के सुरक्षा अधिकारी मनोहर सिंह के मुताबिक हादसा एक्सप्रेस वे के किलोमीटर 170+900 आरएचएस पर हुआ. लखनऊ से नोएडा जा रही फॉर्च्यूनर बारिश और तेज रफ्तार के चलते अनियंत्रित हो गई थी. कार डिवाइडर की फेंसिंग तोड़ते हुए एलएचएस पर पहुंची और पलट गई थी.
हादसे के बाद कार में चीख-पुकार मच गई. इसी दौरान एक कार से गुजर रहे पुलिस दंपती (अमित तेवतिया और अर्चना सिंह) ने हादसा देखा तो तुरंत अपनी गाड़ी रोकी. पुलिसकर्मी ने अपनी राइफल से कार का शीशा तोड़ा और अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुट गए. उन्होंने पांच लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.
हादसे में ऊषा सिंह, आयुष वर्मा और हेड कांस्टेबल अरविंद कुमार को सामान्य चोटें आईं. सूचना मिलते ही एंबुलेंस, थाना पुलिस और यूपीडा की सुरक्षा टीम भी मौके पर पहुंची थी. घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज तिर्वा भेजा गया. हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है. क्षतिग्रस्त फॉर्च्यूनर को सड़क से हटाकर यातायात सुचारु करा दिया गया.
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