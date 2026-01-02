युवक की मौत के मामले में दूसरे दिन भी कन्नौज बंद, मांगों पर अब तक नहीं बनी सहमति
विवाद के बाद हुई मारपीट के कारण कन्नोज के युवक की उदयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी.
Published : January 2, 2026 at 1:42 PM IST
चित्तौड़गढ़ : जिले के भदेसर थाना क्षेत्र के कन्नौज कस्बे में पांच दिन पहले मारपीट के बाद उपचार के दौरान उदयपुर में एक युवक की मौत के मामले में शुक्रवार को दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा. मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता, एक परिजन को नौकरी और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार को भी कन्नौज बंद रहा. सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने से कस्बा पूरी तरह छावनी में तब्दील हो गया. मौके पर पुलिस एवं प्रशासन की समझाइश का दौर जारी है.
भदेसर पुलिस उप अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि कन्नौज निवासी दुर्गेश पुत्र रतनलाल रेगर के साथ पांच दिन पहले मारपीट हुई थी. उसे उपचार के लिए उदयपुर ले जाया गया था, जहां गुरुवार को उसने दम तोड़ दिया. इस मामले में गुरुवार को भी कन्नौज कस्बा बंद रहा. बताया गया कि लोगों ने रात को टेंट लगाने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने समझाइश कर टेंट नहीं लगाने दिया. शुक्रवार को दूसरे दिन भी कन्नौज कस्बा पूरी तरह से बंद रहा. ग्रामीण विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.
मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह, उपखंड अधिकारी रजनी मीणा, तहसीलदार शिव सिंह, डीएसपी विनोद कुमार लखेरा के अलावा आधा दर्जन पुलिस थानों का बल तैनात किया गया है. यहां ग्रामीणों से समझाइश का दौर जारी है. डीएसपी विनोद कुमार ने बताया कि ग्रामीणों का 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है, जो विभिन्न मांगों पर चर्चा कर रहा है. यह सभी बाद में पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारियों से बात करेंगे. वहीं, मृतक का शव अब भी उदयपुर के चिकित्सालय में रखा हुआ है. डीएसपी ने बताया कि मारपीट के आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.
सावा-कन्नौज मार्ग किया डायवर्ट: डीएसपी ने बताया कि ग्रामीणों ने शुक्रवार को दूसरे दिन भी मार्ग को अवरुद्ध कर रखा है. ऐसे में सावा-शंभूपुरा-कन्नौज मुख्य मार्ग को डायवर्ट किया गया है. सुखवाड़ा एवं अन्य गांवों के रास्तों से वाहनों को निकाला जा रहा है.