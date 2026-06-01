कन्नौज सड़क हादसा: रॉन्ग साइड आ रही DCM ने कार को मारी टक्कर; कानपुर के 2 युवकों की मौत
इस हादसे में कानपुर के दो युवकों विशाल और अंबर कटियार की मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक रौनक गंभीर रूप से घायल है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 7:00 PM IST
कन्नौज: उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में नेशनल हाईवे पर एक भीषण और दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. यहां गलत दिशा (रॉन्ग साइड) से बेहद तेज रफ्तार में आ रही एक बेकाबू डीसीएम और कार के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई. इस भयावह भिड़ंत में कार सवार कानपुर के दो सगे दोस्तों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनका तीसरा साथी गंभीर रूप से लहूलुहान हो गया.
मलबे में तब्दील हो चुकी कार से निकालकर घायल युवक को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद नाजुक हालत में कानपुर रेफर किया गया है.
मानीमऊ कस्बे के पास हादसा: इस हादसे के बाद मृतकों के हंसते-खेलते परिवारों में अचानक कोहराम मच गया है. घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह कानपुर की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार जैसे ही कन्नौज के मानीमऊ कस्बे के निकट पहुंची, तभी यह हादसा हुआ. हाईवे पर सामने से रॉन्ग साइड आ रही एक तेज रफ्तार डीसीएम ने अनियंत्रित होकर कार को इतनी जबरदस्त टक्कर मारी कि कार के परखच्चे उड़ गए. टक्कर की गूँज सुनकर आसपास के ग्रामीण और राहगीर तुरंत मदद के लिए मौके की तरफ दौड़े.
कानपुर के रहने वाले थे युवक: हादसे के वक्त कार के भीतर कानपुर नगर जनपद के थाना शिवली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव पुरादेव निवासी 33 वर्षीय विशाल, पिहानी निवासी 35 वर्षीय अंबर कटियार तथा 32 वर्षीय रौनक सवार थे. घटना की लाइव सूचना मिलते ही मानीमऊ चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला. पुलिस ने बिना समय गंवाए सभी घायलों को एम्बुलेंस के जरिए तुरंत पास के जिला अस्पताल भिजवाया. जिला अस्पताल में एमरजेंसी डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद विशाल और अंबर कटियार को मृत घोषित कर दिया.
जिंदगी की जंग लड़ रहा रौनक: वहीं कार में सवार तीसरे युवक रौनक की हालत लगातार नाजुक बनी होने के कारण डॉक्टरों ने उसे बेहतर लाइफ सपोर्ट इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया. पुलिस ने घटनास्थल से बरामद घायलों के मोबाइल फोन के जरिए उनके परिजनों को इस दुखद घटना की सूचना दी. हादसे की खबर मिलते ही बदहवास परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां दोनों युवकों के शवों को देखकर उनका रो-रोकर बुरा हाल था. पुलिस ने विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए मृतकों के शवों को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
DCM चालक की तलाश जारी: हादसे को अंजाम देने के बाद आरोपी डीसीएम चालक अपने वाहन को छोड़कर मौके से शातिराना अंदाज में फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं. कन्नौज पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिजनों की ओर से मिलने वाली लिखित तहरीर के आधार पर आरोपी ड्राइवर के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. स्थानीय लोगों का कहना है कि मानीमऊ कस्बे से ठीक पहले नेशनल हाईवे पर प्रशासन द्वारा बनाए गए एक अवैध कट से अक्सर वाहन चालक जल्दबाजी में रॉन्ग साइड में प्रवेश कर जाते हैं.
प्रशासनिक लापरवाही से गई जान: इस कट के कारण नेशनल हाईवे पर आए दिन छोटी-बड़ी जानलेवा दुर्घटनाएं होना अब आम बात हो गई है. सोमवार की सुबह भी वाहन चालक की इसी डरावनी लापरवाही और शॉर्टकट के चक्कर ने दो हंसते-खेलते परिवारों के चिरागों को हमेशा के लिए बुझा दिया. वर्तमान में पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को क्रेन की मदद से हाईवे से हटाकर थाने में खड़ा करवा दिया है ताकि यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा सके. इस दर्दनाक हादसे के बाद से शिवली और पिहानी क्षेत्र के स्थानीय ग्रामीणों में गहरा शोक और भारी आक्रोश व्याप्त है.
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कन्नौज हाईवे पर रॉन्ग साइड आ रही DCM ने कार को मारी टक्कर, कानपुर के 2 युवकों की मौत, 1 गंभीर
1. कन्नौज सड़क हादसा: मानीमऊ कस्बे के पास डीसीएम और कार की आमने-सामने की भिड़ंत में विशाल और अंबर कटियार की मौत.
2. नेशनल हाईवे के अवैध कट ने ली दो की जान; शिवली क्षेत्र के पुरादेव गांव के युवकों की मौत से मचा कोहराम.
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