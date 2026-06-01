ETV Bharat / state

कन्नौज सड़क हादसा: रॉन्ग साइड आ रही DCM ने कार को मारी टक्कर; कानपुर के 2 युवकों की मौत

कन्नौज: उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में नेशनल हाईवे पर एक भीषण और दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. यहां गलत दिशा (रॉन्ग साइड) से बेहद तेज रफ्तार में आ रही एक बेकाबू डीसीएम और कार के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई. इस भयावह भिड़ंत में कार सवार कानपुर के दो सगे दोस्तों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनका तीसरा साथी गंभीर रूप से लहूलुहान हो गया.

मलबे में तब्दील हो चुकी कार से निकालकर घायल युवक को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद नाजुक हालत में कानपुर रेफर किया गया है.

जानकारी देते पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार. (Video Credit: ETV Bharat)

मानीमऊ कस्बे के पास हादसा: इस हादसे के बाद मृतकों के हंसते-खेलते परिवारों में अचानक कोहराम मच गया है. घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह कानपुर की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार जैसे ही कन्नौज के मानीमऊ कस्बे के निकट पहुंची, तभी यह हादसा हुआ. हाईवे पर सामने से रॉन्ग साइड आ रही एक तेज रफ्तार डीसीएम ने अनियंत्रित होकर कार को इतनी जबरदस्त टक्कर मारी कि कार के परखच्चे उड़ गए. टक्कर की गूँज सुनकर आसपास के ग्रामीण और राहगीर तुरंत मदद के लिए मौके की तरफ दौड़े.

कानपुर के रहने वाले थे युवक: हादसे के वक्त कार के भीतर कानपुर नगर जनपद के थाना शिवली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव पुरादेव निवासी 33 वर्षीय विशाल, पिहानी निवासी 35 वर्षीय अंबर कटियार तथा 32 वर्षीय रौनक सवार थे. घटना की लाइव सूचना मिलते ही मानीमऊ चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला. पुलिस ने बिना समय गंवाए सभी घायलों को एम्बुलेंस के जरिए तुरंत पास के जिला अस्पताल भिजवाया. जिला अस्पताल में एमरजेंसी डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद विशाल और अंबर कटियार को मृत घोषित कर दिया.

कानपुर के विशाल और अंबर कटियार की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)

जिंदगी की जंग लड़ रहा रौनक: वहीं कार में सवार तीसरे युवक रौनक की हालत लगातार नाजुक बनी होने के कारण डॉक्टरों ने उसे बेहतर लाइफ सपोर्ट इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया. पुलिस ने घटनास्थल से बरामद घायलों के मोबाइल फोन के जरिए उनके परिजनों को इस दुखद घटना की सूचना दी. हादसे की खबर मिलते ही बदहवास परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां दोनों युवकों के शवों को देखकर उनका रो-रोकर बुरा हाल था. पुलिस ने विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए मृतकों के शवों को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.