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कन्नौज नाबालिग रेप केस; पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव और उसके भाई को 8 साल की सजा

दोनों भाइयों को कोर्ट ने दी सजा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कन्नौज : नाबालिग से रेप और गैंगस्टर एक्ट के मामले में जेल में बंद सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव और उसके भाई नीलू यादव को 8 साल की सजा सुनाई गई है. दोनों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. मामले में आरोपियों की सहयोगी पूजा तोमर को भी कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 6 साल की सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रजनीश मोहन वर्मा ने यह फैसला सुनाया है. पूरा मामला अगस्त 2024 में कन्नौज में हुए एक नाबालिग लड़की से रेप का है. दरअसल, 11-12 अगस्त 2024 की रात 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप किया गया था. नाबालिग बच्ची ने डायल 112 को सूचना दी कि सदर कोतवाली इलाके स्थित चौधरी चंदन सिंह डिग्री कॉलेज में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने उसको नौकरी देने के बहाने बुलाया था. उसे पूजा तोमर लेकर आई थी. नवाब सिंह यादव ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. पुलिस ने मौके पर जाकर कॉलेज से नवाब सिंह यादव को पकड़ा था. मामले में 12 अगस्त 2024 को पुलिस ने नवाब सिंह यादव के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था. 13 अगस्त को पुलिस ने नाबालिग बच्ची का मेडिकल करवाया. 16 अगस्त को पूजा तोमर ने नावब सिंह यादव को साजिश के तहत फसाने की बात की थी. इसके बाद वह फरार हो गई.