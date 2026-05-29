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कन्नौज नाबालिग रेप केस; पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव और उसके भाई को 8 साल की सजा

गैंगस्टर एक्ट के तहत दोनों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगा है. सहयोगी पूजा तोमर को भी छह साल की कैद हुई है.

दोनों भाइयों को कोर्ट ने दी सजा.
दोनों भाइयों को कोर्ट ने दी सजा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 7:23 PM IST

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कन्नौज : नाबालिग से रेप और गैंगस्टर एक्ट के मामले में जेल में बंद सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव और उसके भाई नीलू यादव को 8 साल की सजा सुनाई गई है. दोनों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. मामले में आरोपियों की सहयोगी पूजा तोमर को भी कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 6 साल की सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रजनीश मोहन वर्मा ने यह फैसला सुनाया है.

पूरा मामला अगस्त 2024 में कन्नौज में हुए एक नाबालिग लड़की से रेप का है. दरअसल, 11-12 अगस्त 2024 की रात 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप किया गया था. नाबालिग बच्ची ने डायल 112 को सूचना दी कि सदर कोतवाली इलाके स्थित चौधरी चंदन सिंह डिग्री कॉलेज में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने उसको नौकरी देने के बहाने बुलाया था.

उसे पूजा तोमर लेकर आई थी. नवाब सिंह यादव ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. पुलिस ने मौके पर जाकर कॉलेज से नवाब सिंह यादव को पकड़ा था. मामले में 12 अगस्त 2024 को पुलिस ने नवाब सिंह यादव के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था. 13 अगस्त को पुलिस ने नाबालिग बच्ची का मेडिकल करवाया. 16 अगस्त को पूजा तोमर ने नावब सिंह यादव को साजिश के तहत फसाने की बात की थी. इसके बाद वह फरार हो गई.

21 अगस्त 2024 को पुलिस ने पूजा तोमर को भी गिरफ्तार कर लिया. नवाब के भाई नीलू यादव को साक्ष्य छुपाने और आरोपी की मदद करने के आरोप में जेल भेज दिया गया. 27 सितंबर 2024 को पुलिस ने तीनों पर गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया. नवंबर 2024 में पूजा तोमर को जमानत मिल गई, इसके बाद वह फिर फरार हो गई. 27 मार्च 2026 को पुलिस ने पूजा तोमर को सहारनपुर से फिर गिरफ्तार कर लिया. उसी दिन पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया. इस दौरान पूजा ने साध्वी का रूप बना रखा था.

नवाब सिंह यादव के बारे में बताया जाता है कि वह पीएसएम डिग्री कॉलेज के छात्र संघ में अध्यक्ष रह चुका है. अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद बनने के बाद नवाब सिंह ने सपा जॉइन कर ली थी. नवाब सिंह समाजवादी लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष भी रहा है. वह कन्नौज सदर से ब्लॉक प्रमुख भी रहा है. आरोपी नवाब यादव का परिवार सदर कोतवाली का अंगापुर गांव में रहता है, उसकी एक बेटी और एक बेटा है. भाई नीलू यादव भी सपा से सदर ब्लॉक प्रमुख रहा है. नवाब सिंह यादव को सपा मुखिया अखिलेश यादव का बेहद करीबी माना जाता था.

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