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कन्नौज में जमीन विवाद का खूनी अंत, सहियापुर गांव में भाई की हत्या के बाद छोटे भाई ने की आत्महत्या

इंदरगढ़ के सहियापुर में पैतृक जमीन के टुकड़े के लिए दो सगे भाइयों की मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )