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कन्नौज में पेट्रोल डालकर बुजुर्ग महिला को जलाने का प्रयास, आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार

घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कन्नौज : छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम तिगुड़िया में बुजुर्ग महिला को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने के प्रयास के मामला सामने आया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को मंगलवार देर रात तालग्राम रोड स्थित पुलिया के पास हुई मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के पैर में गोली लगी है. जिसके बाद उसे सीएचसी छिबरामऊ में भर्ती कराया गया है.

जानकारी देते कन्नौज पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार (Video Credit : ETV Bharat) मामला कन्नौज जिले की छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम तिगुड़िया का है. बताया गया कि तिगुड़िया निवासी सोनतारा (60) का बेटा अनुज राजस्थान के हनुमान गढ़ी में ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता था. 10 दिन पहले अनुज साथ में काम करने वाले तालग्राम के बेहटा खास के सर्वेश की पत्नी को साथ लेकर चला गया था. इसी से नाराज सर्वेश मंगलवार रात अनुज के घर पहुंचा. जहां बातचीत के दौरान सोनतारा से विवाद हो गया. इसी दौरान उसने सोनतारा पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. जिसमें सोनतारा गंभीर रूप से झुलस गईं.