कन्नौज में पेट्रोल डालकर बुजुर्ग महिला को जलाने का प्रयास, आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार
छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम तिगुड़िया की घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 2:35 PM IST
कन्नौज : छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम तिगुड़िया में बुजुर्ग महिला को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने के प्रयास के मामला सामने आया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को मंगलवार देर रात तालग्राम रोड स्थित पुलिया के पास हुई मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के पैर में गोली लगी है. जिसके बाद उसे सीएचसी छिबरामऊ में भर्ती कराया गया है.
मामला कन्नौज जिले की छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम तिगुड़िया का है. बताया गया कि तिगुड़िया निवासी सोनतारा (60) का बेटा अनुज राजस्थान के हनुमान गढ़ी में ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता था. 10 दिन पहले अनुज साथ में काम करने वाले तालग्राम के बेहटा खास के सर्वेश की पत्नी को साथ लेकर चला गया था. इसी से नाराज सर्वेश मंगलवार रात अनुज के घर पहुंचा. जहां बातचीत के दौरान सोनतारा से विवाद हो गया. इसी दौरान उसने सोनतारा पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. जिसमें सोनतारा गंभीर रूप से झुलस गईं.
कन्नौज पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी और घायल महिला को अस्पताल भिजवाया था. महिला की हालात स्थिर है. वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई थी. मुखिबर की सूचना पर बीती रात आरोपी सर्वेश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है. उसके पैर में गोली लगी है.उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.