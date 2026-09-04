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कन्नौज के शिक्षा मॉडल की देशभर में गूंज, BSA को मिला राष्ट्रीय सम्मान

कन्नौज के शिक्षा मॉडल की देशभर में गूंज, BSA को मिला राष्ट्रीय सम्मान. ( etv bharat )

कन्नौज: शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और बेहतर कार्यप्रणाली के लिए कन्नौज का नाम अब राष्ट्रीय स्तर पर चमका है. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार को नई दिल्ली में शैक्षिक प्रशासन में नवाचारों एवं अच्छी प्रथाओं के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है.





खास बात यह है कि कन्नौज जनपद में पहली बार किसी बेसिक शिक्षा अधिकारी को यह राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है. वहीं उत्तर प्रदेश में दो वर्ष के चयन के दौरान कुल 11 शिक्षा अधिकारियों को इस सम्मान के लिए चुना गया. यह सम्मान राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान यानी NIEPA, नई दिल्ली की ओर से जिला एवं ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा प्रशासन में किए गए नवाचार, प्रभावी कार्यप्रणाली और Good Practices के लिए दिया जाता है.





कन्नौज में “हम बनेंगे हुनरमंद” कार्यक्रम और “प्रदीपिका” पत्रिका को शिक्षा के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण नवाचारों के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली.

“हम बनेंगे हुनरमंद” कार्यक्रम के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों के अनुरूप छात्र-छात्राओं को जीवनोपयोगी और रचनात्मक कौशलों में दक्ष बनाने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं प्रदीपिका पत्रिका के माध्यम से बाल वैज्ञानिकों, निपुण विद्यालयों, शिक्षकों के नवाचारों और विभागीय उपलब्धियों को सामने लाया जा रहा है.