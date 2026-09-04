कन्नौज के शिक्षा मॉडल की देशभर में गूंज, BSA को मिला राष्ट्रीय सम्मान
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार को नई दिल्ली में किया गया सम्मानित.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 9:41 AM IST
कन्नौज: शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और बेहतर कार्यप्रणाली के लिए कन्नौज का नाम अब राष्ट्रीय स्तर पर चमका है. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार को नई दिल्ली में शैक्षिक प्रशासन में नवाचारों एवं अच्छी प्रथाओं के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है.
खास बात यह है कि कन्नौज जनपद में पहली बार किसी बेसिक शिक्षा अधिकारी को यह राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है. वहीं उत्तर प्रदेश में दो वर्ष के चयन के दौरान कुल 11 शिक्षा अधिकारियों को इस सम्मान के लिए चुना गया. यह सम्मान राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान यानी NIEPA, नई दिल्ली की ओर से जिला एवं ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा प्रशासन में किए गए नवाचार, प्रभावी कार्यप्रणाली और Good Practices के लिए दिया जाता है.
कन्नौज में “हम बनेंगे हुनरमंद” कार्यक्रम और “प्रदीपिका” पत्रिका को शिक्षा के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण नवाचारों के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली.
“हम बनेंगे हुनरमंद” कार्यक्रम के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों के अनुरूप छात्र-छात्राओं को जीवनोपयोगी और रचनात्मक कौशलों में दक्ष बनाने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं प्रदीपिका पत्रिका के माध्यम से बाल वैज्ञानिकों, निपुण विद्यालयों, शिक्षकों के नवाचारों और विभागीय उपलब्धियों को सामने लाया जा रहा है.
इससे उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं का उत्साह बढ़ रहा है और दूसरे शिक्षक भी अपने साथियों के नवाचारों से प्रेरणा लेकर बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं. बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार के मुताबिक इन दोनों नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया और इन्हीं प्रयासों के लिए उन्हें यह सम्मान मिला। पुरस्कार के रूप में उन्हें प्रमाण पत्र, मोमेंटो और 10 हजार रुपये का चेक प्रदान किया गया. इस राष्ट्रीय सम्मान तक पहुंचने का सफर भी आसान नहीं था. इसके लिए आवेदन के बाद राज्य स्तर पर समीक्षा हुई, फिर प्रस्ताव राष्ट्रीय स्तर पर भेजा गया. NIEPA में PPT के माध्यम से प्रस्तुतिकरण और विजिलेंस जांच के बाद अंतिम चयन किया गया. संदीप कुमार ने इस सम्मान को अपने व्यक्तिगत सम्मान के बजाय कन्नौज के बेसिक शिक्षा विभाग के सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं और शिक्षा से जुड़े कर्मयोगियों की सामूहिक उपलब्धि बताया.
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