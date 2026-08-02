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सांसदों का 'चंदा चोरी' नाटक; असीम अरुण बोले–मुद्दों के अभाव में लोकतंत्र का समय बर्बाद कर रहा विपक्ष

कन्नौज : संसद परिसर में विपक्षी सांसदों द्वारा 'चंदा चोरी' को लेकर किए गए सांकेतिक प्रदर्शन और नाटक को लेकर राजनीति गरम है. सत्ता पक्ष नाटक को सनातन का अपमान बताकर विपक्ष को घेरने में लगा है. वहीं विपक्ष इसे असल मामला का महज रूपांतरण बता कर सत्ता पक्ष को कठघरे में खड़ा रही है. इस मामले पर उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है.

कन्नौज पहुंचे समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विपक्ष के पास जनता से जुड़े कोई ठोस मुद्दे नहीं बचे हैं. इसलिए वह संसद जैसे गंभीर मंच को राजनीतिक नाटक का माध्यम बना रहा है. विपक्ष का यह प्रदर्शन केवल सुर्खियां बटोरने की कोशिश है.

असीम अरुण ने कहा कि संसद देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का सर्वोच्च मंच है, लेकिन विपक्ष वहां भी नाटक कर जनता और सदन का बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहा है. आज भारत तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है. देश में आधारभूत ढांचे का विस्तार हो रहा है. गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की जा रही हैं. हर क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. ऐसे समय में विपक्ष के पास सरकार के विकास कार्यों का जवाब नहीं है.

