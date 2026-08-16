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बाबा गौरीशंकर मंदिर; कन्नौज सम्राट हर्षवर्धन यहां करते थे शिव आराधना, स्वयंभू शिवलिंग की है अपार महिमा

कन्नौज का बाबा गौरीशंकर मंदिर. ( Photo Credit : ETV Bharat )