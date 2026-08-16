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बाबा गौरीशंकर मंदिर; कन्नौज सम्राट हर्षवर्धन यहां करते थे शिव आराधना, स्वयंभू शिवलिंग की है अपार महिमा

हर्षकालीन भारत की राजधानी रहा यह नगर राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है.

कन्नौज का बाबा गौरीशंकर मंदिर.
कन्नौज का बाबा गौरीशंकर मंदिर. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 11:00 AM IST

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कन्नौज : इत्र की खुशबू और अपने गौरवशाली इतिहास के लिए दुनिया में पहचान रखने वाला कन्नौज धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बेहद समृद्ध रहा है. इसी धार्मिक विरासत में शहर का बाबा गौरीशंकर मंदिर विशेष स्थान रखता है. भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित यह प्राचीन मंदिर आज भी हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है. उत्तर प्रदेश सरकार के कन्नौज जिला पोर्टल पर भी गौरीशंकर मंदिर को जिले के प्रसिद्ध और धार्मिक महत्व वाले मंदिर के रूप में दर्ज किया गया है. पढ़ें संवाददाता नित्य प्रकाश मिश्र की खास खबर...

देखें; कन्नौज के बाबा गौरीशंकर मंदिर के ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat)


मंदिर के इतिहास को लेकर उपलब्ध विवरण इसे छठी शताब्दी से जोड़ते हैं. ऐतिहासिक विवरणों में इसे सम्राट हर्षवर्धन के काल से संबंधित बताया जाता है. गंगा तट के निकट बसे कन्नौज को प्राचीन ग्रंथों में ‘कान्यकुब्ज’ कहा गया है. कन्नौज भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है. हर्षकालीन भारत की राजधानी रहा यह नगर राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा.

बाबा गौरीशंकर मंदिर के बारे में जरूरी बातें.
बाबा गौरीशंकर मंदिर के बारे में जरूरी बातें. (Photo Credit : ETV Bharat)

कहा जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन स्वयं यहां भगवान शिव की पूजा-अर्चना करते थे. बाबा गौरीशंकर मंदिर की सबसे बड़ी धार्मिक विशेषताओं में यहां स्थापित शिवलिंग के स्वयंभू होने की मान्यता है. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहां शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था. मंदिर में भगवान शिव के साथ माता पार्वती और भगवान गणेश सहित शिव परिवार की उपस्थिति इसे विशेष बनाती है.



मंदिर के सेवार्थी राहुल मिश्रा के अनुसार शिवलिंग की गहराई का पता लगाने के लिए कभी खुदाई का प्रयास किया गया था, लेकिन इसका कोई अंत नहीं मिला और बाद में खुदाई रोक दी गई. हालांकि यह कथा धार्मिक परंपरा और लोकविश्वास का हिस्सा है. जिसका स्वतंत्र पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध स्रोतों में स्पष्ट नहीं मिलता है.

बहरहाल आज भी सावन में बड़ी संख्या में कांवड़िए और श्रद्धालु बाबा गौरीशंकर के दरबार में पहुंचते हैं. यह प्राचीन मंदिर कन्नौज की उस धार्मिक पहचान को जीवंत कर रहा है, जिसकी जड़ें सदियों पुरानी बताई जाती हैं. कन्नौज का बाबा गौरीशंकर मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ ऐतिहासिक प्रतीक है.

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