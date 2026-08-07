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कन्नौज का आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना प्रदेश के लिए मिसाल; CEO ने देखी सफल मॉडल की व्यवस्था

बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्हें कन्नौज भेजा गया है, ताकि स्वास्थ्य केंद्र के सफल मॉडल का अध्ययन किया जा सके.

CEO ने देखी सफल मॉडल की व्यवस्था.
CEO ने देखी सफल मॉडल की व्यवस्था. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 8:52 AM IST

2 Min Read
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कन्नौज: उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर कन्नौज पहुंचे. उन्होंने सबसे पहले जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर जनपद की व्यवस्थाओं की जानकारी ली. इसके बाद विकासखंड क्षेत्र के मुरैया बुजुर्ग गांव स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण किया.

निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया और चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत कर मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं, प्रसव व्यवस्था और केंद्र की कार्यप्रणाली की जानकारी ली. उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती महिलाओं और उनके परिजनों से भी संवाद कर सुविधाओं का फीडबैक लिया.

मनोज कुमार सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

मनोज कुमार सिंह ने कहा कि कन्नौज का यह स्वास्थ्य केंद्र पूरे प्रदेश में अपनी विशेष कार्यप्रणाली के कारण अलग पहचान बना चुका है. यहां अधिकांश प्रसव सुरक्षित एवं सामान्य (नॉर्मल) तरीके से कराए जाते हैं, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बेहतर परिणाम सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता प्रसव के दौरान मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाना है.

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्हें कन्नौज भेजा गया है, ताकि इस स्वास्थ्य केंद्र के सफल मॉडल का अध्ययन किया जा सके. यहां की व्यवस्थाओं और कार्यप्रणाली को समझकर प्रदेश के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में भी लागू करने की योजना बनाई जाएगी, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके.

मनोज कुमार सिंह ने कन्नौज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित पूरे स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि टीम भावना और बेहतर प्रबंधन के कारण यह स्वास्थ्य केंद्र प्रदेश के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल बनकर उभरा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि यहां के अनुभवों का लाभ प्रदेश के अन्य जनपदों को भी मिलेगा.

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