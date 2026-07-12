ETHANOL पर अफवाहों से बचें, सही जानकारी पर करें भरोसा : असीम अरुण
कन्नौज पहुंचे समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने लोगों से किसी भी तरह के भ्रम में न आने की अपील की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 9:10 AM IST
कन्नौज : पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा के बीच उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने लोगों से किसी भी तरह के भ्रम में न आने की अपील की है. मंत्री ने कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर उपयोग करना एक वैज्ञानिक और बेहतर व्यवस्था है. इसे लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुका है. साथ ही इसकी नियमित टेस्टिंग भी की जा रही है.
समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण शनिवार को कन्नौज पहुंचे थे और सबसे पहले कन्नौज के प्रसिद्ध माता फुलवती मंदिर में पूजा-अर्चना की. इसके बाद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से विकास कार्यों का भी जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने "एक वृक्ष मां के नाम" अभियान को जन-जन का अभियान बनाने की अपील की.
समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही जानकारियों पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का उपयोग एक अच्छी और वैज्ञानिक पद्धति है. जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी मजबूती मिलती है. केंद्र सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय इस संबंध में पहले ही सभी तथ्य स्पष्ट कर चुका है. इसके अलावा ईंधन की गुणवत्ता की लगातार जांच भी की जा रही है. इसलिए अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय सही जानकारी पर भरोसा करें.
मंत्री असीम अरुण ने "एक वृक्ष मां के नाम" अभियान में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी का आह्वान भी किया. कहा कि हर व्यक्ति अपनी मां के सम्मान में एक पौधा अवश्य लगाए. व्यापक वृक्षारोपण से पर्यावरण में सकारात्मक बदलाव आया है और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित होगा. इससे पहले मंत्री ने कन्नौज के प्रसिद्ध माता फुलवती मंदिर में पूजा-अर्चना की. उन्होंने कहा कि जिले के प्राचीन मंदिरों का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है. श्रद्धालुओं को दर्शन-पूजन में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सरकार व्यवस्थाओं को मजबूत करने का काम कर रही है.
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