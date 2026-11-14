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कन्नौज अधिवक्ता हत्याकांड; भाजपा प्रदेश अध्यक्ष परिजनों से मिले, बोले- गुंडे और माफियाओं की खैर नहीं

अनुज चतुर्वेदी के परिजनों से मिले पंकज चौधरी और विधायक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कन्नौज : अधिवक्ता अनुज चतुर्वेदी हत्याकांड को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और भाजपा विधायक अर्चना पांडेय ने मृतक अधिवक्ता के परिजनों से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की. पंकज चौधरी ने यूपी में हो रही हत्या की घटनाओं को आकस्मिक बताते हुए कहा कि अपराधी कोई भी हो, योगी सरकार में गुंडे और माफियाओं की खैर नहीं है.

दरअसल, कन्नौज के छिबरामऊ क्षेत्र में अधिवक्ता अनुज चतुर्वेदी की हत्या के बाद से ही इलाके में आक्रोश का माहौल है. इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी कांग्रेस नेता अमोल दीक्षित और उसकी मां मुन्नी देवी को गिरफ्तार किया था. वहीं मामले में फरार आरोपी के पिता की तलाश जारी है. पुलिस की कार्रवाई के तहत अतिक्रमण के आरोप में आरोपी पक्ष से जुड़े निर्माण पर भी प्रशासनिक कार्रवाई की गई.