कन्नौज अधिवक्ता हत्याकांड; भाजपा प्रदेश अध्यक्ष परिजनों से मिले, बोले- गुंडे और माफियाओं की खैर नहीं
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और विधायक अर्चना पांडेय ने अधिवक्ता अनुज चतुर्वेदी के परिजनों से मुलाकात की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 10:31 PM IST
कन्नौज : अधिवक्ता अनुज चतुर्वेदी हत्याकांड को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और भाजपा विधायक अर्चना पांडेय ने मृतक अधिवक्ता के परिजनों से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की. पंकज चौधरी ने यूपी में हो रही हत्या की घटनाओं को आकस्मिक बताते हुए कहा कि अपराधी कोई भी हो, योगी सरकार में गुंडे और माफियाओं की खैर नहीं है.
दरअसल, कन्नौज के छिबरामऊ क्षेत्र में अधिवक्ता अनुज चतुर्वेदी की हत्या के बाद से ही इलाके में आक्रोश का माहौल है. इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी कांग्रेस नेता अमोल दीक्षित और उसकी मां मुन्नी देवी को गिरफ्तार किया था. वहीं मामले में फरार आरोपी के पिता की तलाश जारी है. पुलिस की कार्रवाई के तहत अतिक्रमण के आरोप में आरोपी पक्ष से जुड़े निर्माण पर भी प्रशासनिक कार्रवाई की गई.
शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और विधायक अर्चना पांडेय अधिवक्ता के आवास पहुंचे. गौरतलब है कि मृतक अधिवक्ता विधायक अर्चना पांडेय का रिश्तेदार होने के साथ भाजपा कार्यकर्ता भी था. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वह पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने आए हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.
प्रदेश में लगातार हो रही हत्याओं पर सवाल पूछे जाने पर पंकज चौधरी ने कहा कि इस तरह की घटनाएं आकस्मिक रूप से हो जाती हैं, लेकिन योगी सरकार में किसी गुंडे और माफिया की खैर नहीं है. उन्होंने 2017 से पहले की कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए पूर्ववर्ती सरकार के दौर पर भी सवाल खड़े किए.
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