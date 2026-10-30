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राष्ट्रीय एकता परेड में दिखेगी बस्तर की नारी शक्ति, कांकेर की 10 महिला बस्तर फाइटर्स का चयन ,पहली बार संभाग के जवानों को मौका

राष्ट्रीय एकता परेड में दिखेगी बस्तर की नारी शक्ति ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांकेर : नक्सलवाद के साये और दुर्गम जंगलों के लिए पहचाने जाने वाले बस्तर की तस्वीर अब तेजी से बदल रही है. यहां की बेटियां अब अपने साहस, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं.इसी कड़ी में कांकेर जिले की 10 महिला बस्तर फाइटर्स को गुजरात में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल होने का अवसर मिला है.पहली बार बस्तर संभाग के जवान इस राष्ट्रीय आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे.





स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में करेंगी परेड

31 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया स्थित विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर भव्य परेड का आयोजन होगा. इसमें देशभर के सुरक्षा बलों की टुकड़ियां शामिल होंगी. छत्तीसगढ़ पुलिस की टुकड़ी में बस्तर संभाग के डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और एसटीएफ के जवान भी हिस्सा लेंगे. खास बात यह है कि कांकेर की 10 महिला बस्तर फाइटर्स भी इस परेड में कदमताल करती नजर आएंगी .



