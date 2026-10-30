राष्ट्रीय एकता परेड में दिखेगी बस्तर की नारी शक्ति, कांकेर की 10 महिला बस्तर फाइटर्स का चयन ,पहली बार संभाग के जवानों को मौका
राष्ट्रीय एकता परेड में शामिल होंगी कांकेर की 10 महिला बस्तर फाइटर्स,पहली बार बस्तर संभाग के जवानों को मिला मौका
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 30, 2026 at 5:48 PM IST
कांकेर : नक्सलवाद के साये और दुर्गम जंगलों के लिए पहचाने जाने वाले बस्तर की तस्वीर अब तेजी से बदल रही है. यहां की बेटियां अब अपने साहस, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं.इसी कड़ी में कांकेर जिले की 10 महिला बस्तर फाइटर्स को गुजरात में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल होने का अवसर मिला है.पहली बार बस्तर संभाग के जवान इस राष्ट्रीय आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे.
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में करेंगी परेड
31 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया स्थित विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर भव्य परेड का आयोजन होगा. इसमें देशभर के सुरक्षा बलों की टुकड़ियां शामिल होंगी. छत्तीसगढ़ पुलिस की टुकड़ी में बस्तर संभाग के डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और एसटीएफ के जवान भी हिस्सा लेंगे. खास बात यह है कि कांकेर की 10 महिला बस्तर फाइटर्स भी इस परेड में कदमताल करती नजर आएंगी .
कुलदीप बंजारे संभालेंगे टुकड़ी की कमान
छत्तीसगढ़ पुलिस की टुकड़ी की कमान पखांजूर के एसडीओपी कुलदीप बंजारे संभाल रहे हैं.वहीं, कांकेर की महिला जवानों के नेतृत्व और समन्वय की जिम्मेदारी भी उनके मार्गदर्शन में रहेगी.
इस बार राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की थीम नक्सल उन्मूलन पर आधारित है। ऐसे में बस्तर संभाग के जवानों की भागीदारी विशेष महत्व रखती है- निखिल कुमार राखेचा,SP
गुजरात में दिखेगी छत्तीसगढ़ की नारी शक्ति
कभी नक्सलवाद की चुनौती से जूझने वाले बस्तर की बेटियों का देश के इतने बड़े मंच तक पहुंचना क्षेत्र के बदलते हालात और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का प्रतीक है.जिन जंगलों में कभी सुरक्षा चुनौतियां बड़ी खबर बनती थीं, आज वहीं की बेटियां वर्दी पहनकर देश की एकता और सुरक्षा का संदेश देने गुजरात पहुंच रही हैं.
कांकेर की 10 महिला बस्तर फाइटर्स की यह उपलब्धि न केवल जिले और संभाग, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है.31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में जब ये महिला जवान कदमताल करेंगी, तो राष्ट्रीय मंच पर बस्तर के साहस, सामर्थ्य और बदलती पहचान की झलक भी दिखाई देगी.
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