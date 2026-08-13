शौच के लिए घर से बाहर निकली थी महिला,अचानक भालू ने किया हमला, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती
भालू के हमले से ग्रामीणों में आतंक मचा हुआ है. वन विभाग से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 13, 2026 at 8:05 AM IST
कांकेर: जिले में जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों के आसपास पहुंचने और ग्रामीणों पर हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. ताजा मामला कांकेर जिले के चारामा वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पलेवा का है, जहां भोजन पानी की तलाश में निकले भालुओं के झुंड ने बुधवार को शौच के लिए घर से बाहर निकली एक ग्रामीण महिला पर अचानक हमला कर दिया. हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.
भालुओं ने महिला पर किया हमला
ग्राम सरपंच घनश्याम जुर्री से मिली जानकारी के अनुसार बिमला बाई सिन्हा सुबह घर से बाहर निकली थीं. इसी दौरान अचानक सामने आए भालू ने उन पर हमला कर दिया. वहीं ग्रामीण पर हमला करने के दौरान 4 भालू होने की ग्रामीणों के द्वारा जानकारी दी है. महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोगों और परिजनों को घटना की जानकारी हुई. ग्रामीणों की मदद से घायल महिला को तत्काल उपचार के लिए कांकेर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.
भालू के आतंक के ग्रामीणों में दहशत
घटना के बाद से ग्राम पलेवा और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में पहले भी जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों में पहुंचने और ग्रामीणों पर हमले की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से ग्रामीणों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में जंगली जानवरों की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने और लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है.
वन विभाग की ग्रामीणों से अपील
वहीं वन मंडल अधिकारी कांकेर ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिलने पर विभाग की टीम मौके पर पहुंची, घायल महिला को अस्पताल इलाज के लिए भेजा है. लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि जंगलों की ओर अकेले ना जाये. रात्रि में निकलने पर टॉर्च लेकर चले, जंगली जानवरों को बेवजह छेड़छाड़ ना करें.