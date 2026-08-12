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कांकेर में बढ़ा जंगली जानवरों का आतंक, रिहायशी इलाकों में लगातार पहुंच रहे भालू, लोगों ने व्यवस्था पर उठाए सवाल

वन विभाग ने कहा, जंगलों के बेहतर विकास से वन्यजीव बढ़े, जंगल में ही भोजन-पानी देने की कोशिश, लोगों से भी सतर्क रहने की अपील

KANKER ANIMALS HUMAN CONFLICT
कांकेर में बढ़ा जंगली जानवरों का आतंक, रिहायशी इलाकों में लगातार पहुंच रहे भालू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 12, 2026 at 1:05 PM IST

6 Min Read
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कांकेर. जिले में जंगली जानवरों की बढ़ती आवाजाही ने ग्रामीणों के साथ शहर से लगे इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है. जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों से घिरे कांकेर में भालू, तेंदुए समेत दूसरे वन्यजीव लगातार रिहायशी इलाकों के करीब पहुंच रहे हैं. इससे लोगों में डर का माहौल है और वन विभाग से सुरक्षा देने की मांग की जा रही है.

रिहायशी इलाकों में लगातार पहुंच रहे भालू, लोगों ने व्यवस्था पर उठाए सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हाल ही में 2 लोगों की मौत के बाद बढ़ी नाराजगी

हाल के दिनों में भालू के हमले में दो ग्रामीणों की मौत और एक व्यक्ति के घायल होने के बाद लोगों में नाराजगी भी बढ़ी है. ग्रामीणों का कहना है कि वन्यजीवों की आबादी वाले क्षेत्रों में बढ़ती आवाजाही को रोकने और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने की जरूरत है.

जंगल और पहाड़ियों से घिरा है कांकेर

दरअसल, कांकेर जिला जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है. यहां भालू, तेंदुए और कई दूसरे वन्यजीवों का प्राकृतिक ठिकाना है. जंगल से लगे गांवों में वन्यजीवों का आना पहले भी होता रहा है, लेकिन अब इनके रिहायशी इलाकों तक पहुंचने की घटनाएं ज्यादा सामने आ रही हैं.

Kanker animals human conflict
वन विभाग ने कहा, जंगलों के बेहतर विकास से वन्यजीव बढ़े, जंगल में ही भोजन-पानी देने की कोशिश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुख्य वन संरक्षक का बयान

कांकेर वन वृत्त के मुख्य वन संरक्षक विवेकानंद झा के मुताबिक जिले में बड़ी संख्या में वन्यजीव मौजूद हैं. जंगलों के बेहतर विकास के साथ वन्यजीवों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में भोजन और पानी की तलाश में कई बार जानवर जंगल से निकलकर गांवों और शहर से लगे इलाकों तक पहुंच जाते हैं.

मानव-वन्यजीव संघर्ष के पीछे कई वजह

वन विभाग के अनुसार मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ते संघर्ष के कई कारण हैं. इनमें वन क्षेत्रों में अतिक्रमण, जंगलों का विखंडन, वन्यजीवों की बढ़ती संख्या और लोगों का खेती या लघु वनोपज के लिए जंगलों में जाना शामिल है. वन्यजीवों के विचरण क्षेत्र में बदलाव होने पर कई बार वे अपने प्राकृतिक रहवास से बाहर निकल आते हैं और आबादी वाले इलाकों की ओर पहुंच जाते हैं. जंगलों में बढ़ता मानवीय हस्तक्षेप इस समस्या की एक बड़ी वजह है. लोगों की दखल बढ़ने से वन्यजीवों के प्राकृतिक रहवास पर असर पड़ रहा है.

जंगल में ही भोजन-पानी देने की कोशिश

वन विभाग का कहना है कि वन्यजीवों को जंगल के अंदर ही भोजन और पानी उपलब्ध कराने के लिए हैबिटेट डेवलपमेंट पर काम किया जा रहा है. इसके तहत जंगलों में फलदार पौधे लगाने, वन्यजीवों के लिए भोजन की उपलब्धता बढ़ाने और पानी के स्रोतों को विकसित व सुरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं. विभाग का कहना है कि जंगल में पर्याप्त संसाधन मिलने से वन्यजीवों के आबादी वाले इलाकों में आने की संभावना कम होगी.

कांकेर शहर के इलाकों में भी पहुंच रहे भालू

कांकेर शहर और आसपास के इलाकों में भी भालुओं की आवाजाही लगातार सामने आ रही है. पिछले एक सप्ताह के दौरान कांकेर शहर के रामनगर, शीतलापारा, राजापारा और संजय नगर जैसे इलाकों में शाम के समय भालू देखे जाने की बात सामने आई है.

ग्रामीण इलाकों में भी स्थिति चिंताजनक है. नरहरपुर क्षेत्र के मरकाटोला में दो भालुओं की मौजूदगी सामने आई थी. इनमें एक मादा भालू के हमले में दो लोगों की मौत और एक महिला के घायल होने की घटना हुई. वहीं कुसुम पानी गांव में एक भालू का शावक कुएं में गिर गया था. वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला. साईंमुंडा गांव में एक तेंदुआ भी कुएं में गिर गया था, जिसकी मौत हो गई.

लोगों को सतर्क रहने की सलाह

वन विभाग की ओर से संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है. लोगों से कहा गया है कि वे अकेले जंगल की ओर न जाएं और जरूरत पड़ने पर समूह में ही आवाजाही करें.

लोगों को अनावश्यक रूप से जंगल में जाने से बचने और वन्यजीव दिखाई देने पर उनसे दूरी बनाए रखने की सलाह दी जा रही है. साथ ही मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं.- विवेकानंद झा, मुख्य वन संरक्षक, कांकेर

वन विभाग की तैयारियों पर उठे सवाल

लगातार हो रही घटनाओं के बीच स्थानीय लोगों ने वन विभाग की निगरानी और तैयारियों पर सवाल उठाए हैं. स्थानीय युवा अजय भासवानी का कहना है कि कांकेर शहर और ग्रामीण इलाकों में जंगली जानवरों की आमद लगातार बढ़ रही है, जबकि विभाग के दावों और जमीनी स्थिति में अंतर दिखाई देता है.

लोगों ने हाल की भालू हमले की घटना का जिक्र करते हुए वन विभाग की रेस्क्यू व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि जिस भालू के हमले में दो लोगों की मौत और एक व्यक्ति घायल हुआ, उसे रेस्क्यू करने के दौरान ट्रैंक्विलाइजर गन की उपलब्धता को लेकर समस्या सामने आई.

जिला मुख्यालय में ऐसी जरूरी व्यवस्था समय पर उपलब्ध नहीं होना गंभीर विषय है. इससे रेस्क्यू में देरी हुई. लोगों से केवल घरों के दरवाजे बंद रखने और खुद सावधानी बरतने की अपील करने के बजाय वन विभाग को निगरानी और रेस्क्यू की व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए.- अजय भासवानी, स्थानीय

संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने की मांग

लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद ग्रामीणों की मांग है कि जिन गांवों और शहर से लगे इलाकों में वन्यजीवों की आवाजाही ज्यादा है, उन्हें संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाए. ऐसे क्षेत्रों में नियमित गश्त, निगरानी और जरूरत पड़ने पर तत्काल रेस्क्यू की व्यवस्था की मांग की जा रही है.

फिलहाल कांकेर में इंसान और वन्यजीवों के बीच बढ़ता संघर्ष चिंता का विषय बन गया है. वन विभाग वन्यजीवों के प्राकृतिक रहवास में भोजन-पानी उपलब्ध कराने और लोगों को सतर्क करने की बात कह रहा है, वहीं लगातार रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे भालू और तेंदुए की घटनाओं ने निगरानी और रेस्क्यू व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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