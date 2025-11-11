ETV Bharat / state

कांकेर के ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों पर ब्रेक, 9 महीने से काम रुका, सरपंच संघ ने खोला मोर्चा

कांकेर के ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों का काम नहीं हो रहा है.

Kanker Gram Panchayat Union
कांकेर ग्राम पंचायत संघ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 11, 2025 at 5:20 PM IST

2 Min Read
कांकेर: नक्सल प्रभावित उत्तर बस्तर जिले कांकेर के गांवों में विकास कार्यों की रफ्तार सुस्त हो गई है. कांकेर जनपद के सरपंच संघ ने आरोप लगाया है कि कांकेर के अधिकत्तर ग्राम पंचाययतों में ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्यों पर अमल नहीं किया जा रहा है. सरपंच संघ ने जिला प्रशासन को शिकायत में कहा है कि वर्तमान समय में डीएमएफ मद में आर्थिक समस्या पैदा हो रही है.

विकास कार्य रुकने से सरपंचों में नाराजगी: विकास कार्य रुकने की वजह से सरपंच संघ और सरपंचों में बड़ी नाराजगी है. सरपंच संघ ने पहले की तरह डीएमएफ की राशि वितरण करने की मांग की है. जिससे कांकेर में विकास कार्यों को रफ्तार मिल सके. सरपंच संघ के अध्यक्ष विष्णु नेताम बताया कि हमें चुनाव जीते 9 माह होने जा रहा है. लेकिन हमें राज्य शासन और केंद्र शासन की तरफ से आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए राशि नहीं मिल पा रही है. इस वजह से गांव के विकास कार्यों पर ब्रेक लग गया है.

कांकेर में ग्राम पंचायत संघ की मांगें (ETV BHARAT)

कांकेर जनपद अंतर्गत गांव में कई जगह सीसी सड़क,पुल-पुलिया बनना है, लेकिन राशि ही आबंटन नहीं हो रही है. पहले डीएमएफ मद से राशि दिया जाता था लेकिन अब वो भी बन्द हो गया है- विष्णु नेताम, सरपंच संघ के अध्यक्ष, कांकेर

"मांगें पूरी नहीं होने पर करेंगे आंदोलन": सरपंच संघ से जुड़े राजेश भास्कर ने बताया कि आज हमने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौपा है. हमारी 10 सूत्रीय मांग है. जिसमे पंचायतों की मूलभूत राशि बढाने से लेकर पंचयात प्रतिनिधियों का मानदेय बढाने की भी मांग है. अगर मांग पूरी नही होगी तो आने वाले समय मे हम आंदोलन के लिए मजबूर होंगे.

Sarpanch Sangh anger in Kanker
कांकेर में सरपंच संघ का हल्ला बोल (ETV BHARAT)

जिला प्रशासन ने क्या कहा ?: इस पूरे मसले पर जिला पंचायत सीईओ हरेश मण्डावी ने बताया कि पहले डीएमएफ की राशि सभी पंचायतों में विकास कार्य के लिए वितरित की जाती थी. केंद्र सरकार ने अब खनन प्रभावित गांवों में राशि खर्च करने का नियम बनाया है इसीलिए डीएमएफ की राशि अन्य पंचायतों में जारी नहीं हो रही है. मूलभूत राशि से कांकेर जनपद के पंचायतों में विकास कार्य हो रहा है.

TAGGED:

DMF FUNDS IN KANKER
SARPANCH SANGH OF KANKER
उत्तर बस्तर कांकेर
नक्सल प्रभावित कांकेर
KANKER VILLAGES DEVELOPMENT

